L’Europe enivrée par le gaz algérien ? Le Maroc crie au scandale

Les parlementaires du Maroc ont décidé de « reconsidérer les relations avec le Parlement européen ». Ils ont en outre pris l’option de « les soumettre à une évaluation globale ». Sur un autre registre, les élus estiment que le gaz algérien est monté à la tête de certains pays européens.

Le lundi 23 janvier, les parlementaires marocains ont réagi à une résolution des eurodéputés s’inquiétant de la liberté de la presse au royaume. La résolution du Parlement européen a également fait état d’allégations de corruption pesant sur le royaume. Réunies en séance plénière à Rabat, les deux chambres du Parlement marocain ont évalué la résolution du Parlement européen.

Les décisions des eurodéputés « ne vont pas nous intimider »

A l’issue de la séance, les élus ont unanimement décidé de reconsidérer les relations avec le Parlement européen. Ils ont en outre rejeté toute « ingérence » dans les affaires du Maroc. Le Parlement marocain a estimé que cette résolution constitue « une attaque inacceptable contre la souveraineté, la dignité et l’indépendance des institutions judiciaires du royaume ».

Dans une déclaration, les élus marocains estiment que cette résolution a « gravement nui au capital confiance entre les deux institutions législatives ». Mohamed Ghiat, président du groupe du RNI (Rassemblement national des indépendants), a mis en garde. Selon lui, les décisions des eurodéputés « ne vont pas nous intimider et nous n’allons pas changer notre trajectoire et nos approches ».

L’odeur du gaz algérien a-t-elle fait perdre à l’Europe sa tête ?

De son côté, Ahmed Touizi, aussi député de la majorité, a tiré sur la France et… l’Algérie. « Dans les coulisses de cette décision se cache un pays que l’on croyait ami et partenaire sûr mais l’odeur du gaz lui a fait perdre sa tête », a indiqué l’élu. En réalité, le député fait référence au rapprochement entre Paris et Alger.

La résolution du Parlement européen, adoptée à Strasbourg, a toutefois été saluée par Amnesty International et Reporters sans frontières. Rappelons qu’un accord d’association lie le Maroc à l’Union Européenne. Il couvre des relations économiques et commerciales, notamment dans le domaine de l’agriculture et de la pêche.

Lire : La France ouvre sur les visas, l’Algérie débloque la fourniture d’électricité