La courge marocaine conquiert les assiettes françaises et européennes

Après avoir conquis les marchés de la tomate, de la courgette et de la pastèque, le Maroc s’impose désormais comme fournisseur de courges de la France. Une progression spectaculaire qui bouleverse les équilibres traditionnels du marché européen.

Entre novembre 2024 et août 2025, le Maroc a expédié près de 1 700 tonnes de citrouilles vers la France, pour une valeur de 1,75 million de dollars. Surtout, cela marque une augmentation impressionnante de 32% par rapport à la saison précédente et près du double du total enregistré lors de la saison 2022-2023.

Le Maroc se positionne désormais comme le troisième fournisseur de la France, derrière l’Espagne et le Portugal, mais devant les Pays-Bas et le Sénégal. Avec une part de marché d’environ 10%, cette performance montre la capacité du Royaume à diversifier son offre agricole.

Une stratégie d’exportation bien rodée

La saison d’exportation marocaine s’étend de novembre à octobre, avec des volumes de pointe généralement observés en mai et juin, lorsque l’approvisionnement en provenance d’Espagne et du Portugal commence à diminuer. Cette complémentarité saisonnière permet au Maroc de s’imposer comme un fournisseur stratégique, capable de combler les périodes de creux de production européenne.

Les légumes marocains dans leur ensemble enregistrent une forte croissance, avec 536 000 tonnes exportées durant la campagne 2024-2025, soit une augmentation de 25% par rapport à la campagne précédente, incluant 50 000 tonnes de courgettes, courges et citrouilles.

Un positionnement sur plusieurs marchés

La France reste la principale destination des exportations marocaines de citrouilles, représentant plus d’un tiers du total des expéditions. Mais plus globalement, l’Union européenne et le Royaume-Uni absorbent 86% des exportations agricoles marocaines, avec la France en tête (521 000 tonnes au total), suivie de l’Espagne, du Royaume-Uni, des Pays-Bas et de l’Allemagne.

La réussite marocaine dans le secteur des courges s’appuie sur plusieurs facteurs clés. Des conditions climatiques optimales, une expertise agricole reconnue et une logistique performante. La proximité géographique avec l’Europe et l’amélioration continue des infrastructures logistiques permettent d’acheminer rapidement les produits frais vers les marchés de destination. Enfin, des prix compétitifs en raison de coûts salariaux nettement moins élevés qu’en Europe

Le succès du Maroc dans le secteur des courges illustre la transformation de son agriculture, passée d’une production traditionnelle à une filière moderne et orientée vers l’export. Avec des investissements continus dans l’innovation agricole et l’amélioration de la qualité, le Royaume chérifien semble bien parti pour renforcer encore sa position sur ce marché en pleine croissance.