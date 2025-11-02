La courge marocaine conquiert les assiettes françaises et européennes

Ali Attar

Lecture 3 min.
courges du Maroc
Courges du Maroc

Après avoir conquis les marchés de la tomate, de la courgette et de la pastèque, le Maroc s’impose désormais comme fournisseur de courges de la France. Une progression spectaculaire qui bouleverse les équilibres traditionnels du marché européen.

Entre novembre 2024 et août 2025, le Maroc a expédié près de 1 700 tonnes de citrouilles vers la France, pour une valeur de 1,75 million de dollars. Surtout, cela marque une augmentation impressionnante de 32% par rapport à la saison précédente et près du double du total enregistré lors de la saison 2022-2023.

LIRE AUSSI
Lire aussi 2
Une enquête de l’UFC‑Que Choisir révèle des résidus de pesticides sur les tomates du Maroc

Le Maroc se positionne désormais comme le troisième fournisseur de la France, derrière l’Espagne et le Portugal, mais devant les Pays-Bas et le Sénégal. Avec une part de marché d’environ 10%, cette performance montre la capacité du Royaume à diversifier son offre agricole.

Une stratégie d’exportation bien rodée

La saison d’exportation marocaine s’étend de novembre à octobre, avec des volumes de pointe généralement observés en mai et juin, lorsque l’approvisionnement en provenance d’Espagne et du Portugal commence à diminuer. Cette complémentarité saisonnière permet au Maroc de s’imposer comme un fournisseur stratégique, capable de combler les périodes de creux de production européenne.

LIRE AUSSI
Lire aussi 1
La culture de la Pastèque au Maroc, incohérence climatique

Les légumes marocains dans leur ensemble enregistrent une forte croissance, avec 536 000 tonnes exportées durant la campagne 2024-2025, soit une augmentation de 25% par rapport à la campagne précédente, incluant 50 000 tonnes de courgettes, courges et citrouilles.

Un positionnement sur plusieurs marchés

La France reste la principale destination des exportations marocaines de citrouilles, représentant plus d’un tiers du total des expéditions. Mais plus globalement, l’Union européenne et le Royaume-Uni absorbent 86% des exportations agricoles marocaines, avec la France en tête (521 000 tonnes au total), suivie de l’Espagne, du Royaume-Uni, des Pays-Bas et de l’Allemagne.

La réussite marocaine dans le secteur des courges s’appuie sur plusieurs facteurs clés. Des conditions climatiques optimales, une expertise agricole reconnue et une logistique performante. La proximité géographique avec l’Europe et l’amélioration continue des infrastructures logistiques permettent d’acheminer rapidement les produits frais vers les marchés de destination. Enfin, des prix compétitifs en raison de coûts salariaux nettement moins élevés qu’en Europe

Le succès du Maroc dans le secteur des courges illustre la transformation de son agriculture, passée d’une production traditionnelle à une filière moderne et orientée vers l’export. Avec des investissements continus dans l’innovation agricole et l’amélioration de la qualité, le Royaume chérifien semble bien parti pour renforcer encore sa position sur ce marché en pleine croissance.

Avatar photo
Ali Attar est un spécialiste reconnu de l'actualité du Maghreb. Ses analyses politiques, sa connaissance des réseaux, en font une référence de l'actualité de la région.
Newsletter Suivez Afrik.com sur Google News

LIRE AUSSI

Accord de 1968 entre la France et l'Algérie

L’arroseur arrosé : comment la croisade anti-algérienne de la droite risque de rétablir la libre circulation prévue par les accords d’Évian

En votant la dénonciation des accords franco-algériens de 1968, l'Assemblée nationale française, portée par l'extrême droite et une partie de la droite, pourrait avoir...
Pain

Farine au Maroc : soupçons de fraude et d’irrégularités dans les minoteries, une enquête judiciaire ouverte

Secoué par des accusations de fraude touchant la filière de la farine subventionnée, le Maroc fait face à un nouveau séisme politico-économique. Ce qui...
GENZ 212 Maroc

Le paradoxe marocain : une jeunesse algorithmique

« Où m’emmènes-tu ? » demande le lecteur. « Au continent où l’on retrouve les racines de Génération Z 212 ». Al-Khawarizmi, dans son au-delà,...
L'actualité africaine, notre passion
CARTE D'AFRIQUEPLAN DU SITE
QUI SOMMES-NOUSMENTIONS LÉGALES
ARCHIVES OCTOBRE 2025Gestion des cookies
© Afrik 2025