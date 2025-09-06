Atlas : un nouveau pont maritime entre le Maroc et l’Europe pour booster les exportations

DP World, l’un des géants mondiaux de la logistique portuaire, a annoncé le lancement d’un nouveau service maritime nommé « Atlas », reliant les ports marocains d’Agadir et de Casablanca aux terminaux de London Gateway (Royaume-Uni) et Antwerp Gateway (Belgique). Ce service vise à réduire de près de deux jours les délais d’exportation vers le marché britannique, tout en optimisant l’acheminement des fruits et légumes frais vers l’Europe continentale.

Face à la montée des exigences du commerce international, le Maroc renforce sa position de hub logistique avec le lancement du service maritime « Atlas » par DP World. Cette nouvelle liaison relie les ports d’Agadir et de Casablanca à ceux du Royaume-Uni et de Belgique, avec l’ambition d’accélérer les exportations, notamment agricoles. En intégrant des solutions multimodales durables, ce projet illustre une volonté stratégique d’optimiser la chaîne d’approvisionnement et de consolider les liens économiques entre le Maroc et l’Europe du Nord.

L’annonce marque une nouvelle étape dans l’intensification des échanges commerciaux entre le Maroc et l’Europe du Nord, et s’inscrit dans une tendance mondiale où la logistique devient un levier stratégique au service de la compétitivité des chaînes d’approvisionnement agricoles.

Une réponse stratégique aux exigences du marché agroalimentaire

Le secteur des fruits et légumes, qui représente une part essentielle des exportations marocaines, est particulièrement sensible au facteur temps. Le moindre retard peut compromettre la qualité et donc la valeur des produits. Le service « Atlas » répond à cette problématique par une réduction significative des délais de transit, permettant aux producteurs marocains d’atteindre les marchés européens dans des conditions optimales de fraîcheur.

Avec un départ hebdomadaire prévu depuis Agadir, principale région productrice de primeurs au Maroc, « Atlas » promet un flux logistique plus fiable et surtout plus régulier, ce qui constitue un atout important dans un contexte de forte demande en Europe pour les produits frais en provenance du Maghreb.

Un service multimodal intégré et durable

Au-delà du simple transport maritime, DP World entend proposer une solution logistique intégrée combinant le maritime, la manutention portuaire, l’entreposage et la distribution terrestre. Cela permet de fluidifier l’ensemble de la chaîne logistique, depuis la ferme jusqu’au point de vente en Europe.

En misant sur un acheminement maritime direct, le service « Atlas » contribue également à réduire l’empreinte carbone par rapport aux alternatives routières via l’Espagne et la France. Cet argument écologique n’est pas négligeable à l’heure où les entreprises européennes sont de plus en plus sensibles à l’impact environnemental de leurs importations.

Le Maroc, un hub stratégique pour l’Europe et l’Afrique

Le positionnement géographique du Maroc est un atout logistique incontestable. Aux portes de l’Europe, connecté à l’Afrique subsaharienne, le royaume ambitionne, depuis plusieurs années, de devenir une plateforme logistique régionale. Ce nouveau service vient renforcer cette stratégie, en offrant une alternative performante aux corridors traditionnels, souvent congestionnés.

Agadir, ville portuaire du sud, bénéficie déjà d’infrastructures de pointe pour le traitement des produits périssables. Casablanca, quant à elle, demeure un nœud logistique central du pays. La combinaison de ces deux ports dans le service « Atlas » permet de capter un large éventail de produits et d’origines.

Des initiatives similaires dans le monde

DP World n’en est pas à son coup d’essai. Dans d’autres régions, l’opérateur a déjà mis en place des services analogues pour optimiser les chaînes logistiques. En Inde, DP World a lancé des corridors multimodaux pour relier les zones de production agricoles à ses terminaux portuaires, réduisant les coûts et les pertes post-récolte.

En Amérique latine, des initiatives logistiques similaires ont été développées pour acheminer les bananes et autres fruits tropicaux depuis l’Équateur et la Colombie vers l’Europe et les États-Unis. En Afrique de l’Est, l’opérateur a renforcé les liaisons entre le port de Mombasa (Kenya) et les pays enclavés comme l’Ouganda et le Rwanda, offrant un meilleur accès aux marchés internationaux pour les produits agricoles.

Un modèle à suivre pour d’autres secteurs ?

Si le service « Atlas » est initialement axé sur les fruits et légumes, son succès pourrait ouvrir la voie à d’autres types de marchandises : produits halieutiques, textiles, produits manufacturés… Le Maroc dispose d’une diversité de filières exportatrices qui pourraient bénéficier d’une logistique maritime rapide et fiable.

De plus, cette initiative pourrait inciter d’autres opérateurs à investir dans des services logistiques spécialisés, avec un haut niveau de traçabilité, de contrôle de température, et de gestion des flux. Ce type de transformation logistique est essentiel pour répondre aux normes sanitaires européennes de plus en plus strictes.