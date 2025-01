L’Égypte dévoile des tombes vieilles de 4000 ans à Louxor

L’Égypte a annoncé une série de découvertes archéologiques importantes à Louxor, notamment la mise au jour de tombes anciennes, certaines datant de 4 000 ans, ainsi que des artefacts fascinants liés à la période de la reine Hatchepsout. Ces découvertes, issues de fouilles réalisées sur trois ans dans la région de Deir al-Bahari, enrichissent encore le patrimoine de la nécropole thébaine et mettent en lumière des trésors historiques exceptionnels.

Une excavation riche en découvertes

Les fouilles ont permis de révéler une partie des fondations du temple funéraire de la reine Hatchepsout, un monument emblématique de la XVIIIe dynastie, ainsi que des œuvres d’art remarquablement préservées. Ces œuvres, comprenant des bas-reliefs et des inscriptions aux couleurs éclatantes, représentent des scènes de rituels sacrés exécutés par Hatchepsout et son successeur Thoutmosis III. Ces découvertes ont été mises en avant par Zahi Hawass, le célèbre égyptologue qui a supervisé la mission en collaboration avec le Conseil suprême des antiquités.

Hawass a exprimé son émerveillement devant les scènes exceptionnelles retrouvées, qu’il considère comme « les plus belles » qu’il ait jamais vues. Les 1 500 blocs décorés témoignent de la grandeur et de la richesse de la XVIIIe dynastie, qui a vu régner des pharaons mythiques comme Hatchepsout, Thoutmosis III et Toutankhamon. Ces pièces d’art sont non seulement d’une grande beauté, mais elles offrent également un aperçu fascinant des pratiques religieuses et culturelles de l’époque.

Des tombes et artefacts du Moyen Empire

En plus des trésors artistiques, l’équipe a découvert des tombes anciennes datant du Moyen Empire, notamment des sépultures de hauts fonctionnaires taillées dans la roche. Une de ces tombes appartiendrait au « surveillant du palais » de la reine Tétishéri, un personnage clé de la XVIIe dynastie, réputée pour son rôle pendant l’expulsion des Hyksos. Ces tombes sont d’une importance capitale, car elles permettent de mieux comprendre l’élite politique et sociale de l’Égypte ancienne.

Les fouilles ont aussi révélé des puits funéraires contenant des cercueils en bois décorés de signes de la XVIIe dynastie, une période marquée par la lutte contre les envahisseurs Hyksos. En plus de ces artefacts, des jouets trouvés dans des tombes d’enfants ont été mis au jour, ajoutant une dimension poignante à ces découvertes, qui permettent de saisir l’humanité de ces sociétés anciennes.

Un contexte de relance touristique

L’annonce de ces découvertes intervient dans un contexte où l’Égypte redouble d’efforts pour revitaliser son secteur touristique, essentiel à son économie. Après des années difficiles, marquées par l’instabilité politique suite au soulèvement de 2011, le pays commence à voir les fruits de ses initiatives pour rétablir la sécurité et la prospérité dans cette industrie.

L’année dernière, l’Égypte a attiré près de 15,7 millions de visiteurs, et les autorités espèrent franchir la barre des 18 millions cette année. Ces nouvelles découvertes archéologiques devraient non seulement enrichir la connaissance de l’Égypte antique, mais aussi constituer un atout important pour attirer davantage de touristes, désireux de découvrir les trésors historiques du pays. Les récents travaux de restauration et de mise en valeur des sites historiques viennent renforcer cet élan.

Un regard sur l’histoire égyptienne

Les découvertes à Louxor sont d’autant plus significatives qu’elles révèlent des aspects peu connus de l’histoire de l’Égypte antique. L’importance de la XVIIe dynastie, marquée par la reconquête de l’Égypte contre les Hyksos, ainsi que les artefacts liés à la reine Hatchepsout, soulignent l’ampleur des dynasties qui ont façonné le pays. Ces mises au jour permettent aussi de mieux comprendre la richesse culturelle et religieuse de cette période, notamment à travers l’iconographie retrouvée et les objets rituels associés aux grandes figures de l’histoire pharaonique.

Alors que les fouilles continuent, ces nouvelles découvertes ne manqueront pas de nourrir les recherches sur l’Égypte ancienne et de renforcer l’attractivité du pays en tant que destination touristique incontournable.