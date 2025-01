L’ancien collaborateur de Zinedine Zidane David Bettoni nommé coach du Club Africain de Tunis

Le Club Africain de Tunis a nommé David Bettoni, ancien entraîneur adjoint du Real Madrid, au poste d’entraîneur principal. Cette décision est importante dans la carrière de Bettoni, qui passe de l’ombre des bancs européens à la lumière du football africain.

David Bettoni, âgé de 53 ans, est surtout connu pour sa collaboration étroite avec Zinedine Zidane. Les deux hommes se sont rencontrés lors de leur formation d’entraîneur et ont développé une relation professionnelle solide. Bettoni a été l’adjoint de Zidane au Real Madrid, contribuant à une période faste pour le club madrilène. Ensemble, ils ont remporté trois Ligues des champions consécutives entre 2016 et 2018, ainsi que deux titres de champion d’Espagne.

Une première expérience en solo

Après son départ du Real Madrid en 2021, Bettoni a cherché à relever de nouveaux défis en tant qu’entraîneur principal. En mars 2023, il a été nommé à la tête du FC Sion en Suisse. Cependant, son passage a été de courte durée, avec seulement deux victoires en dix matchs, ce qui a conduit à une séparation à l’amiable en mai 2023.

En juillet 2024, le Club Africain, l’un des clubs les plus prestigieux de Tunisie, a officialisé l’arrivée de Bettoni en tant qu’entraîneur principal pour une durée de deux ans. Cette nomination s’inscrit dans la volonté du club de renouer avec le succès tant sur la scène nationale qu’internationale. Bettoni a exprimé son enthousiasme sur les réseaux sociaux, déclarant : « Heureux et honoré de rejoindre le Club Africain. Un nouveau défi excitant commence ».

Opportunité de revitaliser l’équipe

Le Club Africain, fondé en 1920, possède un riche palmarès avec 13 titres de champion de Tunisie et une Ligue des champions de la CAF remportée en 1991. Cependant, le club a connu des périodes de disette ces dernières années. L’arrivée de Bettoni est perçue comme une opportunité de revitaliser l’équipe et d’introduire des méthodes de travail inspirées de son expérience au plus haut niveau européen.

Le football africain présente des spécificités auxquelles Bettoni devra s’adapter. Les conditions climatiques, les infrastructures et le style de jeu diffèrent de ceux auxquels il était habitué en Europe. De plus, la pression des supporters et des médias tunisiens, passionnés par le football, sera un facteur avec lequel il devra composer. Néanmoins, son expérience au Real Madrid, où la pression est une réalité, pourrait être un atout pour gérer ces aspects.

Les premières performances de l’équipe très attendues

L’annonce de la nomination de Bettoni est diversement accueillie par les supporters du Club Africain. Certains voient en lui le profil idéal pour redonner au club sa gloire d’antan, tandis que d’autres expriment des réserves quant à son manque d’expérience en tant qu’entraîneur principal. Les premières performances de l’équipe sous sa direction en diront sur son avenir à Tunis Et il est attendu de Bettoni qu’il prouve rapidement sa capacité à mener le club vers le succès.

David Bettoni entame une nouvelle étape de sa carrière en prenant les rênes du Club Africain. Fort de son expérience aux côtés de Zinedine Zidane et des succès obtenus au Real Madrid, il apporte avec lui une expertise précieuse.