Zidane et la Sélection Algérienne de Football : une bonne idée entre rêves et rumeurs

La possibilité que Zinedine Zidane, une figure emblématique du football mondial, prenne les rênes de la sélection algérienne de football suscite beaucoup d’intérêt et de spéculations. La cinglante défaite des Fennecs et de leur coach Belmadi lors de la CAN, qui se déroule actuellement en Côte d’Ivoire, a remis d’actualité ce sujet majeur pour les supporters algériens. L’idée d’une telle union entre l’ancien entraîneur du Real Madrid et l’équipe nationale captive l’attention des médias, en raison de ce qu’il représente pour la France et l’Algérie.

Zinédine Zidane est né de parents algériens, à Marseille, surnommée la ville monde pour sa diversité. Il possède les deux nationalités : française et algérienne. Mais même s’il a toujours évolué en équipe de France, Zizou a toujours eu un lien spécial avec l’Algérie. Sa brillante carrière de joueur auréolée d’un titre de Champion du monde, en 1998, avait fait de lui l’un des plus grands de sa génération. Son expulsion en finale de la Coupe du monde 2006 ajoutant à sa légende.

Puis, après une quinzaine de titres en club, il devient entraîneur du Real Madrid ! Et une fois encore, son palmarès va très vite s’étoffer avec notamment un ahurissant triplé avec trois Ligues des Champions en 2016, 2017 et 2018. Ce palmarès a fait de lui une figure respectée et admirée dans le monde du football.

Zizou, passerelle entre France et Algérie

Pour l’Algérie, un pays passionné de football, l’arrivée d’un tel profil à la tête de sa sélection nationale pourrait être un tournant majeur. Zidane n’a jamais caché son attrait pour l’Algérie, lui dont le père est originaire de la commune de Boukhelifa en Petite Kabylie. Actuellement disponible, c’est donc logiquement que son nom a été évoqué après le cuisant échec de la sélection portée par Belmadi, éliminée au premier tour de la CAN.

Les rumeurs sur l’approche de Zidane pour le poste de sélectionneur de l’Algérie ont donc rapidement été alimentées par diverses sources médiatiques, comme une évidence longtemps cachée. Cependant, à ce jour, aucune confirmation officielle d’une approche en ce sens n’a été donnée par la Fédération Algérienne de Football. Au contraire même, selon plusieurs sources, Alain Migliaccio, l’agent de «ZZ», aurait transmis un « refus poli » de Zizou, lors d’une rencontre secrète qui se serait déroulée avec des représentants de la Fédération algérienne, il y a quelques jours, à Paris.

Les défis et opportunités

Si Zidane devait accepter un tel rôle, il serait confronté à plusieurs défis, notamment la construction d’une équipe compétitive pour les compétitions internationales et le développement du football en Algérie. Mais son expérience, son expertise et sa notoriété pourraient apporter une valeur inestimable à l’équipe. En outre, les Fennecs ont une base de joueurs de qualité, et avant le fiasco ivoirien, ils avaient même terminé la saison 2023 invaincus !

L’idée de voir Zinedine Zidane diriger la sélection algérienne de football est fascinante, car elle représente le lien nécessaire entre la France, l’Algérie et la diaspora qui est le trait d’union entre les deux rives de la Méditerranée.Il est toutefois très important de distinguer entre les rumeurs et la réalité. Jusqu’à ce qu’une annonce officielle soit faite, la possibilité reste dans le domaine de la spéculation, le domaine du rêve, si cher à tous les supporters du ballon rond.