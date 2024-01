CAN 2023 : l’Algérie en mission

Après son fiasco de l’année 2022 (élimination au premier tour de la CAN en tant que tenant du titre et en barrages de la Coupe du monde face au Cameroun), l’Algérie aborde la CAN 2023 sur une nouvelle dynamique.

Et pour cause, les Fennecs ont terminé l’année 2023 invaincus avec un bilan flatteur de 7 victoires et 3 matchs nuls. La préparation, effectuée à Lomé au Togo afin de s’adapter aux conditions climatiques de la Côte d’Ivoire, a été de la même facture avec deux victoires nettes contre des adversaires certes modestes : 3-0 face au Togo A’ puis 4-0 contre un Burundi remanié.

Nouvelle génération

Après les échecs de 2022, le sélectionneur Djamel Belmadi a su ouvrir le groupe en intégrant notamment de nouveaux binationaux comme Rayan Aït-Nouri et Farès Chaïbi, qui pourraient tous deux débuter la CAN dans la peau de titulaires (l’ex-international français Houssem Aouar, part lui plutôt remplaçant sur le papier). Sans oublier Mohamed Amine Amoura, en feu avec l’Union Saint-Gilloise dans le championnat belge et en Ligue Europa. Et puis Belmadi a aussi effectué un choix fort en rappelant un Youcef Belaïli, écarté depuis mars mais, qui a retrouvé des jambes de feu avec le MC Alger dans le championnat local (10 buts et 8 passes décisives en 11 matchs). En parallèle, les tauliers Riyad Mahrez, Islam Slimani ou encore Sofiane Feghouli sont évidemment toujours là.

« On veut se racheter »

Les Fennecs ont en plus hérité d’un groupe D très abordable avec l’Angola, la Mauritanie et surtout le Burkina Faso comme adversaires. Bien entendu, la prudence reste de mise puisque personne n’aurait imaginé, en 2022, que la Côte d’Ivoire, la Guinée Équatoriale et la Sierra-Léone devanceraient tous l’Algérie. Sauf que cette fois, les Verts sont clairement en mission. « On veut se racheter. Les supporters sont dans leur droit d’attendre de nous une grosse compétition. Nous voulons revivre les mêmes émotions qu’en 2019. Le pays va se rassembler, les familles également. Nous allons donner le maximum« , a promis Belmadi au micro d’Ennahar TV. Le ton est donné !

Djamel #Belmadi prévient toute l'Afrique :" Après mes deux couacs de 2022, le traumatisme est toujours latent, tant qu'on a pas vaincu de nouveau, on ne sera pas satisfait, on part en CIV en mission " 🫡🇩🇿🔥.#Algerie #Algeria #TeamDZ 🇩🇿 💯 ❤️ pic.twitter.com/mEdrW0IaDs — FARID BOUSSALEM (@faridmca1921) January 5, 2024

Le programme de l’Algérie à la CAN 2023