CAN 2023 : Akwaba, Record, Pokou… Ces 5 choses à savoir sur le tournoi

Samedi, s’ouvrira en Côte d’Ivoire la 34e édition de la Coupe d’Afrique des Nations avec le match d’ouverture opposant les Éléphants à la Guinée-Bissau au Stade Olympique Alassane-Ouattara d’Ebimpé. En attendant ce rendez-vous, voici 5 faits à savoir sur la CAN 2023.

Dites Akwaba !

« La CAN de l’hospitalité« , c’est sous ce slogan que les hôtes ivoiriens ont souhaité placer la compétition, avec la désormais fameuse expression « Akwaba« , qui signifie « bienvenue ». Un chaleureux mot d’accueil adressé aux supporters venus des 24 pays qualifiés et plus généralement du monde entier pour assister à la grande fête du football africain. A noter qu’Akwaba est aussi le titre de l’hymne de cette CAN, interprété par les stars locales de Magic System avec l’Égyptien Mohamed Ramadan et la Nigériane Yemi Alade.

Un record déjà battu !

Victor Osimhen, élu Joueur Africain de l’année 2023, Sadio Mané, Riyad Mahrez, Mohamed Salah, Achraf Hakimi… Le casting de cette CAN 2024 est alléchant, avec une pluie de stars attendue sur la Côte d’Ivoire. En attendant de savoir si cet engouement se traduit dans les stades, une chose est sûre, il est bien présent parmi les médias. Pour preuve, la Confédération africaine de football (CAF) a annoncé avoir reçu environ 6000 demandes d’accréditation pour cette CAN, soit une augmentation de plus de 100% par rapport à la précédente édition au Cameroun, en 2022 ! Évidemment, toutes ces demandes n’auront pas été satisfaites…

L’hommage à Laurent Pokou

Légende du football africain et ivoirien, Laurent Pokou a longtemps été le détenteur du record de buts inscrits à la CAN avec 14 réalisations, avant que Samuel Eto’o ne le dépasse, au début des années 2000. Disparu en 2016, à l’âge de 69 ans, l’ancien attaquant de Rennes va recevoir un magnifique hommage durant cette CAN. D’abord parce que l’un des six stades du tournoi, celui localisé à San-Pedro, porte son nom. Mais aussi parce que le ballon officiel de la CAN a été baptisé en hommage à son nom.

La CAF dévoile le ballon de la CAN, Laurent Pokou pic.twitter.com/C3y08azknI — Petits Poteaux (@petits_poteaux) October 23, 2023

Une CAN décalée de six mois

Beaucoup l’ont peut-être oublié, mais cette CAN, dont la dénomination officielle reste d’ailleurs CAN 2023, aurait dû se tenir en juin-juillet de l’année passée. Seulement, en raison des conditions météorologiques (« l’été » correspond à la saison des pluies en Côte d’Ivoire), la CAF a décidé, en juillet 2022, de reporter la CAN de six mois, pour la fixer finalement du 13 janvier 2024 au 11 février 2024. Au grand dam des clubs européens, une nouvelle fois mécontents de voir partir leurs meilleurs éléments, en cours de saison.

Des listes de 27

Lors de la précédente édition, en raison du contexte sanitaire particulier lié au Covid-19, chaque sélectionneur avait eu le droit de retenir jusqu’à 28 joueurs. Même si la situation s’est considérablement améliorée à ce niveau, la CAF a tout de même décidé de jouer la souplesse et chaque sélectionneur a ainsi eu droit de faire appel jusqu’à 27 éléments pour cette édition. Une liberté que les techniciens n’ont pas tous utilisée : Djamel Belmadi (Algérie) n’a retenu « que » 26 Fennecs, quand Sébastien Desabre (RDC) a décidé de s’appuyer sur seulement 24 Léopards.