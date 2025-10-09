L’Afrique tire son épingle du jeu dans un commerce mondial résilient

Avec une croissance commerciale de 10% sur un an et un commerce intra-régional en hausse de 8%, l’Afrique s’impose comme le champion mondial du commerce au premier semestre 2025. Ces performances exceptionnelles, révélées par la CNUCED, contrastent avec la stagnation des économies développées et confirment le rôle moteur des échanges Sud-Sud. Le continent démontre ainsi sa capacité à transformer l’intégration régionale en levier de prospérité, malgré les turbulences du commerce international.

Une croissance commerciale remarquable place le continent africain parmi les champions du commerce international en 2025. Alors que le commerce mondial navigue dans un contexte marqué par l’incertitude politique et les tensions géopolitiques, l’Afrique émerge comme l’un des pôles de croissance les plus dynamiques, selon le dernier rapport de la CNUCED publié en octobre 2025.

Des performances qui défient les turbulences mondiales

L’Afrique affiche des performances commerciales exceptionnelles au deuxième trimestre 2025, avec une croissance trimestrielle d’environ 6% et une croissance annuelle glissante sur quatre trimestres atteignant près de 10%, se positionnant ainsi comme la région la plus performante au monde en termes de dynamique commerciale.

Ces chiffres sont d’autant plus remarquables qu’ils interviennent dans un contexte où le commerce mondial a dû composer avec la volatilité, les changements de politique commerciale et les incertitudes, tout en augmentant de plus de 500 milliards de dollars au premier semestre 2025.

Le commerce intra-africain, moteur de la résilience

L’un des aspects les plus encourageants de cette performance réside dans la vigueur du commerce intra-africain. Au deuxième trimestre 2025, le commerce intra-régional africain a progressé de 9% en glissement trimestriel et de 8% sur une base annuelle glissante, démontrant que les initiatives d’intégration régionale, notamment la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), commencent à porter leurs fruits.

Cette dynamique intra-africaine contraste avec la performance des échanges avec l’extérieur. Si les importations africaines ont augmenté de 8% au deuxième trimestre, les exportations sont restées stables à 0%, tandis que sur une base annuelle, tant les importations que les exportations ont légèrement reculé de 1%. Cette divergence souligne l’importance croissante du marché continental pour les économies africaines.

La performance africaine s’inscrit dans une tendance plus large qui voit les économies en développement soutenir la croissance du commerce mondial au deuxième trimestre 2025, appuyées par le commerce Sud-Sud. L’Afrique bénéficie ainsi de liens commerciaux renforcés avec d’autres régions en développement, notamment l’Asie de l’Est qui affiche également une croissance robuste.

Le rapport UNCTAD note que la croissance du commerce de marchandises au deuxième trimestre 2025 a été largement portée par les économies en développement, avec des importations en hausse d’environ 6%, tandis que les importations des pays développés sont restées inchangées par rapport au premier trimestre 2025.

Des secteurs porteurs pour le continent

Bien que l’analyse sectorielle détaillée du rapport se concentre sur les grandes économies, certaines tendances mondiales offrent des opportunités pour l’Afrique:

L’agriculture: Le commerce agricole a progressé de 2% au deuxième trimestre, notamment grâce à une hausse de 15% des échanges de café, thé et épices, des produits dans lesquels plusieurs pays africains sont compétitifs.

Les ressources naturelles: Malgré une baisse de 2% au deuxième trimestre due principalement à la chute des prix des combustibles fossiles, ce secteur reste crucial pour de nombreuses économies africaines.

Le manufacturier: Avec une croissance de 3% au deuxième trimestre et de 9% sur l’année, ce secteur représente une opportunité de diversification pour le continent.

Malgré ces performances encourageantes, l’Afrique reste confrontée à plusieurs défis structurels. Le rapport UNCTAD souligne des facteurs négatifs qui pèsent sur le commerce mondial et qui concernent également l’Afrique. Notamment l’incertitude persistante de la politique commerciale américaine, les tensions géopolitiques continues et les conflits en cours, ainsi que la résurgence de politiques restrictives en réponse aux surcapacités mondiales.

Des perspectives encourageantes pour 2025

Le rapport de la CNUCED reste optimiste pour la fin de l’année. Malgré les turbulences liées aux changements de politique commerciale américaine, la dynamique du commerce mondial a montré jusqu’à présent des perturbations limitées, les économies en développement maintenant un fort engagement envers le commerce comme fondement de la croissance.

Pour l’Afrique, plusieurs facteurs positifs identifiés par le rapport sont particulièrement pertinents:

Une croissance économique plus forte et un soutien monétaire accru

Des retombées négatives limitées des politiques commerciales restrictives et la croissance du commerce des services

La résilience du système commercial multilatéral et l’augmentation de la coopération commerciale, notamment entre économies en développement

La forte performance commerciale de l’Afrique au premier semestre 2025 représente une opportunité historique. Pour capitaliser sur ce momentum, les pays africains devront poursuivre leurs efforts d’intégration régionale, diversifier leurs économies au-delà des matières premières, et renforcer leurs infrastructures commerciales. Dans un contexte mondial incertain, l’Afrique prouve qu’elle peut tracer sa propre voie vers la prospérité par le commerce.

Source: UNCTAD, « Global Trade Update – Facts and figures », Octobre 2025.