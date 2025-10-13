Kickboxing – Tarik Khbabez reconquiert le titre Glory : un triomphe marocain à Rotterdam

Le kickboxing mondial a vibré à Rotterdam lors du Glory 104, où Tarik Khbabez a livré l’un des combats les plus marquants de sa carrière. Le Marocain a remporté le titre mondial des poids mi-lourds en battant l’Azerbaïdjanais Bahram Rajabzadeh, au terme d’un duel aussi intense que stratégique. Une victoire qui consacre une période exceptionnelle pour le natif de La Haye et renforce la présence marocaine dans l’élite du Glory Kickboxing.

Une revanche maîtrisée et une ceinture récupérée

Connu pour sa puissance de frappe et son mental d’acier, Khbabez a su faire preuve de résilience après un début de combat difficile. Mis au tapis dès le premier round, il a rapidement repris le dessus en maintenant une pression constante sur Rajabzadeh, surnommé The Golden Wolf. Les juges ont tranché en sa faveur : victoire par décision unanime (48-46 à quatre reprises, 47-47 une fois).

Avec cette performance, il récupère le titre mondial qu’il avait perdu lors de Glory 100, face au Lituanien Sergej Maslobojev. Rajabzadeh, favori du public et prétendant au titre dans deux catégories différentes, n’a pas pu contenir l’expérience et la détermination de Khbabez, qui remporte ainsi sa 53ᵉ victoire en carrière, dont 28 par KO.

Une année marquée par des performances solides

Cette victoire à Rotterdam s’inscrit dans la continuité d’une série de combats marquants. En mars 2023, lors de Glory 84, Khbabez s’était déjà distingué en battant Daniel Toledo par TKO. Ce dernier, débutant en kickboxing et remplaçant de dernière minute, n’avait pas résisté longtemps. Après un premier round difficile, Toledo a été projeté hors du ring par la violence des frappes du Marocain, forçant son coin à jeter l’éponge dès le second round.

Plus tôt encore, en juin 2023, Khbabez s’était offert le titre intérimaire des poids mi-lourds en battant un autre Marocain, Mohamed Amine, par KO au 4ᵉ round. Amine, désigné à la dernière minute suite au forfait de Donegi Abena, n’a pas su contenir l’intensité de Khbabez, qui confirmait alors son retour au sommet.

Des compatriotes engagés avec des fortunes diverses

Khbabez n’était pas le seul représentant marocain à Glory 104. Mohamed Amine, bien déterminé à redresser la barre après une période de disette, a remporté une victoire précieuse contre Errol Koning par décision unanime. Une performance encourageante qui marque sa première victoire depuis 2023.

En revanche, Nabil Khachab a été battu par Sofian Laïdouni en demi-finale du tournoi Last Heavyweight Standing, ce qui l’éloigne de la finale prévue à Collision 8 en décembre. Du côté des poids moyens, Iliass Hammouche s’est incliné face à l’Allemand Sergej Braun, malgré un engagement sans faille.

Le Maroc, nation forte du kickboxing mondial

Avec cette nouvelle ceinture autour de la taille, Tarik Khbabez semble prêt à relever un nouveau défi de taille : affronter Rico Verhoeven, champion emblématique des poids lourds. Ce combat au sommet, s’il venait à se concrétiser, pourrait devenir l’un des combats les plus attendus de l’histoire du Glory.

Grâce à des athlètes comme Khbabez, Amine ou Ben Saddik, le Maroc s’impose comme l’une des grandes nations du kickboxing. Leurs performances inspirent une nouvelle génération de combattants et positionnent le Maroc comme un acteur d’envergure sur le circuit international.