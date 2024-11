Le soutien de la France à Khaled El-Enany, candidat égyptien au poste de Directeur général de l’UNESCO, pourrait donner le ton de la prochaine élection alors qu’Audrey Azoulay s’apprête à conclure son second mandat.

Audrey Azoulay, deux mandats marquant pour l’UNESCO

Audrey Azoulay, élue Directrice générale de l’UNESCO en novembre 2017, a profondément transformé l’institution. Diplômée de l’École nationale d’administration (ENA) et ancienne ministre de la Culture sous François Hollande, Audrey Azoulay est reconnue pour sa vision progressiste et son engagement à restaurer la centralité de l’UNESCO dans le système multilatéral. Sous sa direction avec sa garde rapprochée, l’organisation a consolidé son rôle en tant que gardienne du patrimoine mondial mais aussi avec un travail spécifique concernant l’éducation et le digital.

L’un des temps forts de son mandat a été le retour des États-Unis au sein de l’organisation en 2023, après des années de retrait. Cette réintégration a permis de mobiliser de nouveaux financements pour les programmes phares de l’UNESCO. Audrey Azoulay a également plaidé pour une action climatique renforcée, en mettant en avant la protection des écosystèmes culturels et naturels face aux crises environnementales.

Khaled El-Enany, un candidat au carrefour des cultures

Fort de son expérience en tant qu’ancien ministre égyptien du Tourisme et des Antiquités, Khaled El-Enany s’est distingué par ses efforts pour promouvoir le patrimoine culturel de l’Égypte sur la scène internationale. Il a supervisé l’inauguration du Grand Musée égyptien et mené des projets ambitieux de restauration archéologique, tout en établissant des partenariats stratégiques avec de grandes institutions mondiales.

La candidature d’El-Enany bénéficie du soutien de l’Union africaine et de la Ligue des États arabes, reflétant une ambition collégiale pour une direction plus inclusive de l’UNESCO. Ce large appui, renforcé par celui de la France, témoigne de la reconnaissance internationale de son expertise et de sa capacité à défendre les valeurs universelles de paix, de tolérance et de dialogue interculturel.

Une transition pleine de défis pour l’UNESCO

Si Khaled El-Enany est élu, il devra poursuivre l’élan initié par Audrey Azoulay – que l’on imagine rebondir rapidement dans de hautes fonctions en France ou les personnalités de premier plan faisant l’unanimité comme elle sont rares – en consolidant les initiatives en faveur de l’éducation pour tous, de la préservation des patrimoines mondiaux, et de la coopération scientifique. Sa récente participation à la réunion de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) souligne son attachement à la diversité linguistique et culturelle, des valeurs au cœur du projet de l’UNESCO.

Le soutien de la France à Khaled El-Enany s’inscrit dans une continuité stratégique, mais aussi dans une volonté de renforcer les partenariats Nord-Sud. Audrey Azoulay quitte ainsi une institution qu’elle a su revitaliser, laissant à son successeur un héritage précieux et une mission exigeante.