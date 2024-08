L’Organisation Internationale de la Francophonie s’engage pour le développement durable

Inscrit dans le projet de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) de soutenir les initiatives environnementales dans le bassin du Congo, dans le cadre de sa programmation quadriennale 2024-2027, un laboratoire vivant d’eco-innovation pour une agriculture durable a été inauguré le 30 juillet dernier à Brazzaville par des représentants des autorités congolaise et de l’OIF à Brazzaville.

Piloté par la représentation régionale de l’OIF pour l’Afrique Centrale, ce laboratoire vivant d’éco-innovation permettra une approche innovante en matière d’agriculture, réunissant divers acteurs du système national de recherche agronomique parmi lesquels des agriculteurs, des chercheurs, des enseignants-chercheurs, des institutions publiques et privées congolaises qui vont œuvrer à élaborer et tester des pratiques et technologies novatrices pour une agriculture plus durable.

Un « cluster d’innovation écologique » au coeur d’une région stratégique

Le projet du laboratoire vivant d’eco-innovation pour une agriculture durable représente une étape importante vers l’innovation et la durabilité dans le secteur agricole du bassin du Congo, démontrant ainsi l’engagement de l’Organisation Internationale de la Francophonie dans son action climatique et environnementale qui promeut des solutions environnementales de nature à préserver l’avenir de la planète.

L’enjeu est tout particulièrement sensible au Congo, dont le Chef d’État Denis Sassou N’Guesso réaffirme régulièrement son engagement en la matière, soulignant l’importance du Bassin du Congo pour les équilibres de la Biosphère, et la lutte contre les émissions de CO2 principales responsables du réchauffement climatique.

