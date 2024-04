Un rapport de l’UNESCO alerte sur les risques des réseaux sociaux pour les jeunes filles

Le rapport de l’UNESCO de 2024, intitulé « Technology on her terms », met en lumière l’impact des technologies sur l’éducation des filles à travers une perspective de genre. Ce rapport examine comment l’accès à la technologie et les compétences numériques sont inégalement répartis entre les genres, mettant souvent les filles du côté défavorable de la fracture numérique.

Premièrement, le rapport souligne que, malgré les progrès réalisés, les filles sont moins susceptibles que les garçons d’avoir accès à la technologie, comme les téléphones portables et l’internet. Cette disparité est aggravée par des normes sociales et culturelles qui restreignent l’accès des filles à ces outils essentiels.

En termes de résultats éducatifs, le rapport montre que la technologie peut à la fois renforcer et défier les normes de genre préjudiciables. Par exemple, elle offre aux filles des opportunités d’accéder à des contenus éducatifs dans des environnements sécurisés, mais en même temps, elle peut perpétuer les stéréotypes de genre à travers les médias sociaux et autres plateformes numériques.

Les interactions sociales des enfants se jouent de plus en plus sur les réseaux sociaux. Mais trop souvent, les plateformes pilotées par des algorithmes amplifient l’exposition aux normes de genre négatives. Des considérations éthiques doivent être prises en compte dans la conception de ces plateformes. Les réseaux sociaux ne doivent pas confiner les femmes et les filles à des rôles qui limitent leurs aspirations scolaires et professionnelles.

Audrey Azoulay

Directrice générale de l’UNESCO

Le rapport explore également comment les écoles et les systèmes éducatifs peuvent utiliser la technologie pour promouvoir l’égalité des sexes dans les filières STEM (sciences, technologie, ingénierie et mathématiques), où les femmes sont sous-représentées. Bien que les femmes représentent seulement 35% des diplômés en STEM, leur participation active est cruciale pour façonner des développements technologiques qui prennent en compte les besoins de tous.

En conclusion, l’UNESCO recommande des mesures pour réduire l’exposition des filles aux stéréotypes de genre négatifs dans les médias, encourager plus de filles à poursuivre des carrières scientifiques et veiller à ce que les applications technologiques soient conçues de manière inclusive. Le rapport souligne l’importance de l’éducation pour atteindre l’égalité des sexes dans le développement technologique et pour garantir que les progrès technologiques bénéficient équitablement à tous les membres de la société.