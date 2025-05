CAN U20 2025 : Le carré d’as prêt à enflammer l’Égypte

Après des quarts de finale haletants, le Nigeria, l’Afrique du Sud, le Maroc et l’Égypte s’affrontent ce jeudi en demi-finales de la CAN U20. Entre la revanche programmée Nigeria-Afrique du Sud et le derby nord-africain Maroc-Égypte, les quatre nations qualifiées pour le Mondial U20 2025 au Chili se disputent désormais le trône continental.

Les quarts de finale, disputés lundi entre Ismaïlia, Suez et Le Caire, ont accouché de scénarios dignes des plus grands thrillers : le Nigeria a sorti le tenant sénégalais aux tirs au but (0-0, 3-1 tab), l’Afrique du Sud a arraché sa qualification grâce à un but de Thabang Mahlangu à la 109ᵉ contre la RD Congo (1-0 ap), le Maroc a plié la surprenante Sierra Leone sur un but contre son camp à la 115ᵉ (1-0 ap) et l’Égypte a fait vibrer le New Suez Stadium avant de dompter le Ghana aux tirs au but après un 2-2 épique. Ces quatre nations empochent du même coup leur billet pour le Mondial U20 2025 au Chili, mais le trophée continental reste à conquérir sans qu’un favori ne s’impose.

Jeudi 15 mai, place au carré d’as : Nigeria-Afrique du Sud ouvrira le bal à 18h locales (16h TU, 18h à Paris) sur la pelouse du Suez Canal Stadium d’Ismaïlia, avant que le derby nord-africain Maroc-Égypte n’enflamme le stade 30 Juin au Caire à 21h (19h TU). Deux rendez-vous à suivre sur CAF TV et les chaînes partenaires.

Nigeria-Afrique du Sud, une affiche historique au parfum de revanche

Le Nigeria, septuple champion de la catégorie, arrive gonflé d’un succès psychologique majeur : faire tomber le Sénégal, invaincu depuis 2023, a ravivé l’aura légendaire des Flying Eagles. Face à eux, l’Amajita sud-africaine rêve de s’offrir sa première finale depuis 1997.

Les Nigérians s’appuient sur un pressing haut étouffant et sur le métronome Daniel Daga, capitaine décisif lors de la séance contre le Sénégal. Dans les cages, le gardien Nathaniel Nwosu reste un gage de sérénité lors des moments cruciaux.

Côté sud-africain, l’axe défensif a impressionné tout au long du tournoi, tandis que la paire Shakeel April – Thabang Mahlangu incarne la menace offensive en transition : centres millimétrés pour l’ailier du Cap et finition chirurgicale pour l’attaquant de Pretorian Callies. L’intensité sur les couloirs promet d’être déterminante dans ce duel au sommet.

Maroc-Égypte, la promesse d’un derby électrique au Caire

Le Maroc, toujours invaincu, s’est appuyé sur une défense de fer dirigée par le Parisien Naoufel El Hannach qui a brillé cette année avec le PSG en Youth League U19, et sur la justesse technique d’Ilyas Boumessaoudi, l’ailier né aux Pays-Bas. À la pointe de l’attaque, Saad El Haddad, jeune pépite de Venise, se crée des occasions à chaque sortie mais cherche encore son premier but dans la phase à élimination directe. Les Lionceaux imposent leur jeu de possession, pressent haut et densifient l’axe pour exploiter les seconds ballons avec intelligence.

En face, l’Égypte a vécu des montagnes russes émotionnelles : menant 2-0 avant de se faire rejoindre dans le temps additionnel, elle a finalement triomphé du Ghana grâce au sang-froid d’Ahmed El Menshawy lors d’une interminable séance de tirs au but. La révélation du match reste l’ailier Momen Sherif, auteur d’un doublé supersonique en début de match.

Le soutien inconditionnel du public cairote devrait transformer le stade du 30 Juin en véritable chaudron, mais la maîtrise tactique marocaine pourrait faire la différence si les Pharans laissent encore des boulevards en défense.

La fraîcheur physique – trois des quatre demi-finalistes ont disputé 120 minutes lundi – et la gestion émotionnelle, maintenant que le billet pour le Mondial 2026 au Chili est sécurisé, seront déterminantes.