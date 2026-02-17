Kenya : reprise des vols à l’aéroport Jomo Kenyatta après la fin de la grève

Le ciel kényan retrouve sa sérénité après plusieurs jours de tensions sociales. Le Syndicat des travailleurs de l’aviation du Kenya a annoncé, ce 17 février 2026, la suspension de sa grève. Cette décision fait suite à une médiation intensive menée par le gouvernement et les autorités aéroportuaires.

Elle met fin à une paralysie qui menaçait l’un des hubs aériens les plus stratégiques d’Afrique.

Un hub régional paralysé par les revendications

Depuis le début de la mobilisation lundi, l’aéroport international Jomo Kenyatta (JKIA) de Nairobi tournait au ralenti. Les passagers ont dû faire face à des retards en cascade, tant au niveau de l’enregistrement que du contrôle du trafic aérien. Le cœur du litige portait sur l’absence persistante d’un accord collectif de travail, un dossier que le secrétaire général du syndicat, Moss Ndiema, jugeait jusqu’alors négligé par la Kenya Civil Aviation Authority. Malgré les tentatives de blocage judiciaire initiées par l’autorité de l’aviation civile, les travailleurs avaient maintenu une pression totale, forçant des compagnies comme Kenya Airways et Precision Air à revoir leurs plans de vol en urgence.

La sécurité aérienne au centre des inquiétudes

Au-delà des désagréments logistiques pour les voyageurs, le spectre d’une faille sécuritaire planait sur le ciel kényan. L’Association des pilotes de ligne du Kenya avait tiré la sonnette d’alarme. Elle a souligné que les perturbations dans la planification des rotations augmentaient considérablement le risque de fatigue chez les équipages. Cette pression supplémentaire sur le personnel de bord et les contrôleurs aériens a pesé lourd dans les négociations. Elle a poussé les différentes parties à accélérer les discussions. L’objectif était de garantir l’intégrité des opérations de vol.

Un climat social marqué par les précédents

Si les détails précis de l’accord ayant mené à la reprise du travail n’ont pas encore été totalement dévoilés, cette crise rappelle la fragilité du climat social autour du secteur aéroportuaire au Kenya. Le souvenir des manifestations de 2024 contre le projet de partenariat avec le groupe indien Adani reste vif dans les esprits. À l’époque, les travailleurs craignaient pour leurs emplois et les bénéfices publics de l’aéroport. Bien que ce projet ait été annulé suite à des accusations de corruption, la méfiance des employés de l’aviation envers la gestion gouvernementale demeure un facteur de mobilisation récurrent dans le paysage syndical kényan.