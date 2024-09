Le transport aérien kényan paralysé par une grève à l’aéroport de Nairobi

Ce mercredi matin, une grève des employés a été décrétée à l’aéroport international du Kenya. Ces derniers sont opposés au projet gouvernemental visant à confier l’agrandissement du site de l’aéroport à un groupe indien dont la contrepartie serait un droit d’exploitation s’étalant sur 30 ans.

Mot d’ordre de grève lancé par les travailleurs

A travers des images diffusées par la télévision locale, la situation apparait décousue au sein du terminal de l’aéroport international Jomo Kenyatta (JKIA). Et pour cause, plusieurs centaines d’employés dudit aéroport ont affiché, ce mercredi, leur désaccord suite à une entente entre le gouvernement kényan et l’investisseur indien, Adani. L’accord vise à déléguer l’agrandissement et la modernisation de l’aéroport, pour un coût d’investissement total s’élevant à près d’1,85 milliard de dollars.

En échange de quoi, la gestion de l’aéroport sera confiée au groupe indien, pendant 30 ans. Selon certaines informations, plus d’une fois la menace d’une grève avait été brandie les employés de l’aéroport avant que ces derniers ne se rétractent pour s’assoir à la table des négociations. Mais vraisemblablement, cela n’a pas eu l’effet escompté puisque le mot d’ordre de grève est lancé par les travailleurs.

Répercussions sur la dynamique du secteur des transports aériens

« Tous les quarts de travail ont été suspendus. Vous ne devez pas vous présenter au travail. Rentrez chez vous et reposez-vous, puis revenez ici demain matin pour continuer la grève », martèle Moses Ndiema, secrétaire général du Syndicat des personnels de l’aviation du Kenya (KAWU). Le gouvernement kényan pour sa part, reste ferme dans sa position et assure que ce projet vise qu’à moderniser un site qui selon eux, fonctionnait au-delà de ses capacités occasionnant de nombreux dysfonctionnements.

Une juridiction kényane saisie a requis la suspension temporaire du projet afin de procéder à une révision judiciaire et ainsi se prononcer sur le fond. Cette situation pourrait avoir des répercussions sur la dynamique croissante du secteur des transports aériens kényan. En effet, une nette hausse du débit d’activité de 19,2% avait été constatée entre l’année 2022 et 2023, si l’on se fie aux statistiques avancées par la Kenyan Civil Aviation Authority.