Entrée en bourse de la compagnie pétrolière nationale du Kenya

Le président William Ruto a lancé l’introduction en bourse de la Kenya Pipeline Company, une opération historique visant à lever 825 millions de dollars et à réduire la dépendance du pays à la dette extérieure.

Dans le cadre d’un vaste plan de privatisation des sociétés d’État tel que voulu par le gouvernement, le président William Ruto a annoncé le 5 janvier que la Kenya Pipeline Company (KPC) sera introduite sur la bourse de Nairobi d’ici fin janvier 2026, tout en conservant une participation importante dans le capital de la KPC afin de « protéger les intérêts nationaux ».

Une stratégie pour s’affranchir de la dette extérieure

Si depuis hier l’administration du président Ruto a engagé la vente de 65 % du capital, c’est en juillet 2025 que le président avait annoncé cette opération pour attirer encore plus d’investisseurs dans le secteur privé. Mais l’objectif était surtout de réduire la dépendance à l’égard de la dette extérieure engagée par son prédécesseur Uhuru Kenyatta avec les emprunts effectués sur les marchés internationaux et aussi auprès de la Chine.

En s’éloignant de la stratégie de l’ancien système, l’administration de William Ruto espère lever 106,3 milliards de shillings kenyans, soit environ 825 millions de dollars américains, ce qui constituera la plus importante introduction en bourse d’Afrique de l’Est en devise locale.

Un appel aux citoyens kenyans et aux investisseurs régionaux

Fixée à 9 shillings par action sur une période de souscription allant jusqu’au 19 février, l’introduction en bourse de la KPC va permettre aux citoyens kenyans et à certains investisseurs étrangers de devenir actionnaires de la société nationale. Le président kenyan a ainsi lancé un appel à investir auprès de tous ses concitoyens en ne manquant pas de leur préciser que cette introduction en bourse leur permettrait d’investir dans une des entreprises publiques les plus rentables du pays : « Nous avons dit que les actions seront vendues à tout le monde, même si vous n’avez que 200 ou 300 shillings, venez acheter afin que lorsque les bénéfices seront annoncés, vous puissiez en profiter », a-t-il déclaré. Il a également appelé les investisseurs d’Afrique de l’Est à s’engager dans cette aventure afin de « renforcer la collaboration régionale dans le domaine des infrastructures énergétiques stratégiques ».

L’entrée en bourse de la compagnie pétrolière nationale du Kenya intervient dans une période où l’activité sur les marchés de capitaux propres mondiaux a connu une hausse considérable au cours de l’année 2025.