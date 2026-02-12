Kaliphone porté disparu ou arrêté en France : flou total autour du sort du TikTokeur

Entre signalement pour disparition et rumeurs de garde à vue, la situation de Kaliphone Sall demeure confuse en France. L’influenceur sénégalais, très actif sur TikTok, est au cœur d’une vive controverse alimentée par l’absence de communication officielle des autorités. Tandis que ses proches réclament des explications, l’opinion publique oscille entre inquiétude et spéculations sur une éventuelle procédure judiciaire en cours.

Le mystère s’épaissit autour de Kaliphone Sall, de son vrai nom Kalidou Babaly Sall, influenceur sénégalais très actif sur TikTok et installé en France depuis plusieurs années. Depuis le week-end dernier, ses proches affirment être sans nouvelles de lui, déclenchant une vague d’inquiétude au sein de la diaspora sénégalaise et de sa large communauté en ligne.

Selon plusieurs témoignages, la dernière apparition publique de Kaliphone remonte à un direct diffusé dimanche sur les réseaux sociaux. Lors de ce live, il commentait notamment des sujets d’actualité sensibles impliquant des personnalités médiatiques. Depuis cette diffusion, plus aucun message, aucune publication ni interaction n’ont été enregistrés sur ses comptes officiels. Face à ce silence soudain, sa famille et certains proches auraient tenté de le contacter à de multiples reprises, sans succès.

Signalement à la police et attente de 72 heures

Devant l’absence de réponse et l’impossibilité de le joindre, des proches se seraient rendus à son domicile en France, sans obtenir davantage d’informations. La situation a alors été signalée aux autorités françaises compétentes. D’après les informations rapportées par son entourage, la police aurait évoqué le délai habituel de 72 heures souvent appliqué dans les cas de disparition signalée, avant d’engager certaines démarches approfondies. Ce délai, présenté comme une procédure classique dans des situations similaires, a alimenté l’angoisse de ses proches, qui redoutent une disparition inquiétante.

En France, lorsqu’un adulte est signalé disparu et considéré potentiellement en danger, les forces de l’ordre peuvent rapidement déclencher des vérifications : localisation du téléphone via les opérateurs, exploitation des données numériques ou intervention au domicile si des éléments préoccupants sont signalés. À ce stade, aucune communication officielle des autorités françaises n’a confirmé publiquement l’ouverture d’une enquête pour disparition.

Rumeur d’arrestation : Kaliphone serait en garde à vue

Alors que l’inquiétude grandissait sur les réseaux sociaux, un nouveau rebondissement est venu semer le doute. Selon des informations relayées par un proche ayant pris attache avec les services de police, Kaliphone ne serait pas porté disparu mais placé en garde à vue. Toujours d’après ces sources, il aurait été entendu dans un commissariat parisien avant d’être présenté au parquet.

Ces informations, qui circulent activement dans certains médias communautaires et sur les réseaux sociaux, n’ont toutefois pas fait l’objet d’une confirmation officielle. Ce flou entretient la confusion : s’agit-il d’une disparition inquiétante ou d’une procédure judiciaire en cours ? Pour l’instant, ni la police française ni le parquet concerné n’ont communiqué publiquement sur l’existence d’une garde à vue ou sur d’éventuelles charges.

Forte mobilisation de la communauté sénégalaise

L’affaire a rapidement pris une ampleur médiatique importante au sein de la diaspora sénégalaise en France et au Sénégal. Les sœurs de Kaliphone, ainsi que son ex-épouse, ont exprimé leur détresse sur les réseaux sociaux, appelant à obtenir des informations claires sur sa situation. Sur TikTok, Instagram et Facebook, de nombreux internautes multiplient les messages de soutien et les interrogations. Certains réclament une communication officielle afin de mettre fin aux rumeurs, tandis que d’autres appellent à la prudence en rappelant le principe de présomption d’innocence.

Influenceur controversé mais très suivi, Kaliphone Sall s’est fait connaître par ses prises de position tranchées et ses interventions régulières sur l’actualité sénégalaise. Sa notoriété explique en grande partie la viralité de cette affaire. À ce jour, le sort exact du TikTokeur reste entouré d’incertitudes. Si la piste de l’arrestation se confirme, il s’agirait d’une procédure judiciaire distincte d’une disparition inquiétante. En revanche, en l’absence de confirmation formelle, toutes les hypothèses demeurent ouvertes.