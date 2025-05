Journée mondiale de la Croix-Rouge : la tradition respectée au Cameroun !

La Croix-Rouge Camerounaise, créée en avril 1960, établie comme Société nationale et reconnue par le gouvernement du pays en janvier 1963 et officiellement admise en tant que membre de la Fédération en août 1963, s’est jointe à d’autres pays membres de la Croix-Rouge, pour célébrer, comme chaque année, le 8 mai, une journée de mémoire et de victoire pour ce grand mouvement humanitaire international.

Après la célébration au siège à Yaoundé, le 8 mai 2025, les autres localités du pays, parmi lesquelles le Comité départemental du Wouri dans la région du Littoral, qui, sous la clairvoyance du Dr Vincent Kouo Ngamby, président de ce mouvement dans le Wouri, ayant à ses côtés son homologue de la Sanaga-Maritime, Madame Dipende Cécile Émilienne, a consacré toute une semaine (8 au 11 mai) d’intenses activités. Alors, il y avait entre autres activités : l’investissement humain, des séances de formation au secourisme, des causeries éducatives, une marche sportive…

« Croire que la réussite matérielle est au-dessus de tout »

Au terme de cette célébration dans le département du Wouri, dimanche le 11 mai 2025, le Dr Vincent Kouo Ngamby indique « nous venons d’avoir un large échange sur la conception du thème de cette 78è édition de la journée mondiale de la Croix-Rouge qui n’est autre que l’Humanité, notre premier principe fondamental. Retenons que l’homme, c’est la matière et l’esprit, c’est le bien et le mal. Et de nos jours, la matière a tendance à prendre le dessus sur l’esprit, sur les valeurs spirituelles. Le résultat de ce conflit, si nous ne prêtons pas attention, peut nous laisser croire que la réussite matérielle est au-dessus de tout ».

Selon Pierrette Alice Ngo Tonye, présidente d’arrondissement de Douala 2, « le thème de cette année est si profond, en ce sens que l’Humanité en elle-même rassemble ce qu’on appelle « l’être humain » (homme). On ne va pas rentrer dans la genèse pour parler de la création de l’homme. Mais rien n’est au-dessus de l’homme, malgré que ce soit l’homme qui, après avoir tout fabriqué, se fait assujettir par ce qu’il a fabriqué. On va parler de l’argent qui sert l’homme, on va parler des biens matériels qui gèrent l’homme. Si nous pouvons un tant soit peu sortir de là et gérer notre rhétorique, qui voudrait que lorsqu’on rencontre un semblable, qu’on se dise « Oui », il est moi ».

« Au sein de la Croix-Rouge, nous apprenons beaucoup de choses »

« S’il n’est pas totalement moi, il est comme moi, je me dois d’avoir des égards vis-à-vis de lui. « Nous appelons tout le monde de venir vers la Croix-Rouge. Puisqu’en réalité au sein de la Croix-Rouge, nous apprenons beaucoup de choses à travers l’humanité. Lorsque vous allez comprendre qu’au sein d’une communauté, vous aurez le devoir désormais, pour ceux qui ne sont pas encore secouristes, que rassembler les gens d’être exemplaires au sein de la communauté, d’essayer de faire cesser les querelles, de ramener les gens au point du pardon, et lorsqu’il y a ce pardon, il y a la paix. Que ne peut-on pas sans paix ? Pour nous du côté de l’humanité, soyons des aimants ! », conclut-Pierrette Alice Ngo Tonye.

« Le thème de cette édition nous invite à aimer son prochain comme soi-même et à ne pas être matérialiste. La Croix-Rouge n’est pas une secte ! La formation que nous recevons à la Croix-Rouge nous aide à la maison, dans nos lieux de service, bref, partout. Alors, j’exhorte les populations à rejoindre nos rangs, en se formant aux premiers secours, car ce sont des petits gestes qui sauvent », déclare Binam Thomas Gérard, enseignant et volontaire secouriste à Douala 5.

« Se former aux premiers secours »

« Je suis très heureuse d’appartenir à ce grand mouvement humanitaire international qu’est la Croix-Rouge, fondée par le citoyen suisse Henry Dunant. Cette joie est encore grande d’avoir Cécile Akame Mfoumou comme présidente de la Croix-Rouge Camerounaise (Crc). Tenez, un jour ma mère est tombée gravement malade à la maison. Sachant que j’étais volontaire secouriste, mes frères et sœurs m’ont informée de la situation et en me demandant de venir vite. Une fois arrivée, ma mère bavait déjà », déclare Jacqueline Nong, coiffeuse et volontaire secouriste.

« Voulant avaler la langue, j’ai eu le réflexe de prendre une cuillère et de l’introduire dans sa bouche, afin de bloquer ses dents. Puis après, nous l’avions conduite immédiatement à l’hôpital. Ayant rapporté cela au médecin de cette formation sanitaire, il m’avait félicitée et avait exhorté mes frères et sœurs, de m’emboîter le pas. Le conseil que je peux donner aux populations camerounaises et d’ailleurs, est de se former aux premiers secours, car c’est l’affaire de tous et de chacun, sans distinction de sexe ou de rang social », poursuit Jacqueline Nong.

« Apaiser les souffrances qui peuvent être physiques ou psychologiques »

Selon la secouriste Madame Ebongue Bouenye Victorine épouse Pahagna, « la Croix-Rouge se fait reconnaître dès sa création comme un mouvement international d’aide et d’assistance aux victimes. Aujourd’hui, nous célébrons la 78è édition de la Journée internationale de ce mouvement, avec pour fil conducteur : « L’HUMANITÉ ». Que devons-nous faire, nous secouristes à la Croix-Rouge ? Notre rôle est celui de venir en aide à toute personne sans tenir compte de sa race, sa religion, sa tribu, son sexe, etc. Le secouriste doit apporter son aide, afin d’apaiser les souffrances qui peuvent être physiques ou psychologiques ».

« Nous devons mettre l’argent de côté, et bien faire notre travail, car l’amour doit être au centre de notre vie, et c’est cet amour que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ nous recommande », ajoute-t-elle.

Il n’est pas superflu de rappeler les sept principes fondateurs de la Croix-Rouge qui sont :