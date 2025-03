Cameroun : fin du Forum mondial pour la facilitation de l’OACI à Yaoundé

Le Cameroun qui participe continuellement aux travaux de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI), a eu l’insigne honneur d’accueillir sur son territoire, le Forum mondial de facilitation de cette institution, du 3 au 4 mars 2025, au Palais des Congrès de Yaoundé, sous le thème : « Ciels sans couture : une facilitation efficace pour un monde connecté ».

Ce grand évènement de deux jours, co-présidé par le ministère camerounais des Transports (Mint) et la Délégation générale à la sûreté nationale (Dgsn), a connu la participation d’environ 200 officiels au rang desquels les hauts responsables de l’OACI et les ministres en charge de l’aviation Civile.

L’objectif de cette rencontre ô combien importante, n’était autre que d’évaluer le niveau de mise en œuvre des différents programmes nationaux de facilitation et après les échanges d’expériences, de faire des propositions en vue de leur amélioration. A cet effet, l’élaboration d’un Programme National de Facilitation (PNF) découle d’un cadre réglementaire international, notamment l’annexe IX de la Convention de Chicago relative à l’Aviation civile qui prescrit cette exigence pour les pays membres.

Lors des sessions, il y avait entre autres points :

• Rôle de l’OACI dans la règlementation

• Renforcer la collaboration régionale et la coordination Inter-agences au niveau national : expériences des états en matière de Cnfta (comités nationaux de facilitation du transport aérien)

• Entrée et sortie des personnes et de leurs bagages

• Assistance aux victimes d’accidents d’aviation et à leurs familles

• Gestion des questions de sante publique

• Renforcement des capacités et soutien à la mise en œuvre aux Etats

• Personnes inadmissibles et traite de personnes

• Systèmes d’échange de données sur les passagers

• Facilitation du transport des personnes handicapées

« J’émets le vœu de ce que les résolutions issues du présent Forum, qui permet à notre pays d’atteindre un objectif de visibilité sur la scène internationale, soient mises en application sans complaisance, dans tous les pays membres », déclare l’étudiante Jeanne Kodjio.