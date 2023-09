Le CICR va redimensionner ses activités dans le monde

Genève (CICR) – Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a annoncé aujourd’hui des mesures destinées à maximiser l’efficacité de son action humanitaire dans le cadre de son budget prévisionnel initial pour 2024, fixé à 2,1 milliards de francs suisses.

Ce montant représente une baisse de 13% par rapport au budget révisé de l’institution pour 2023. Les délégations du CICR auront moins de capacité à venir en aide aux personnes qui en ont besoin compte tenu de la réduction des budgets opérationnels ainsi que des effectifs. Le CICR est vivement préoccupé par l’impact que cette réduction de l’assistance humanitaire aura sur les populations touchées par les conflits armés et la violence. C’est pourquoi il s’efforce de diminuer ses coûts, de réaliser des gains d’efficacité et de tirer le meilleur parti de ses ressources pour pouvoir mener à bien ses activités essentielles.

Les prévisions du CICR pour 2024 s’inscrivent dans une tendance à la baisse des budgets alloués à l’aide humanitaire, alors même que les besoins humanitaires n’ont jamais été aussi importants dans le monde, comme en témoignent les conflits armés en cours au Soudan, en Ukraine ou encore au Sahel. L’organisation a déjà dû faire face en 2023 à des difficultés financières qui se sont traduites par des suppressions d’emplois et par la réduction ou la fermeture de certains sites.

L’adaptation à cette réalité économique ne se fera malheureusement pas sans nouvelles réductions importantes des effectifs dans certains lieux. L’impact global sur nos délégations à travers le monde ne sera connu qu’en novembre, une fois que nos équipes auront achevé le processus de planification budgétaire pour 2024. À notre siège à Genève, environ 270 postes seront supprimés sur les 1400 personnes qui y sont actuellement employées. Ce sont là des moments difficiles pour nos collaborateurs dévoués, et nous mettons tout en œuvre pour soutenir les membres du personnel touchés.

Nous comptons sur le soutien apporté par nos donateurs à notre mission humanitaire cruciale et leur en sommes reconnaissants, notamment à ceux qui ont augmenté leur financement en 2023 malgré une situation économique tendue. Nous restons tributaires de leurs contributions volontaires pour pouvoir apporter une protection et une assistance vitales dans les zones de conflit armé.

Le CICR mettra en œuvre en 2024 une stratégie mondiale visant explicitement à privilégier les secteurs où il possède une valeur ajoutée, une expertise et un accès uniques en tant qu’organisation humanitaire neutre. Nous nous emploierons en outre à optimiser nos processus et notre structure afin d’accroître l’efficacité des services que nous fournissons aux plus vulnérables.

Avec cette vision claire, notre but premier est d’atteindre les populations dans les zones proches des lignes de front, où les autres organisations n’interviennent pas ; de fournir des services de protection, notamment en faveur des détenus et des familles séparées par les conflits ; de jouer notre rôle d’intermédiaire neutre ; et de promouvoir le respect du droit international humanitaire afin de réduire le coût humain de la guerre.