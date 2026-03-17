Jeune Afrique : de l’héritage familial aux nouveaux réseaux d’influence ?

Plus ancien média panafricain, Jeune Afrique a longtemps été perçu comme un groupe solidement arrimé à son noyau historique. Toutefois, depuis 2023, une série de documents publics, statuts mis à jour, annonces légales et mouvements de gouvernance, dessine une dynamique plus ouverte. À travers des augmentations de capital par opérations ciblées, l’équilibre interne du groupe évolue par touches successives. Dans un secteur où finance et influence s’entrecroisent, ces signaux documentés permettent d’analyser concrètement la mutation de l’actionnariat.

Une ouverture de capital ciblée et documentée

Le socle le plus robuste de cette évolution réside dans les pièces juridiques. Selon les statuts mis à jour au 28 mars 2023 et déposés au registre du commerce, Jeune Afrique Media Group (JAMG) a formalisé une augmentation de capital au mécanisme explicite : la suppression du droit préférentiel de souscription (DPS) au profit exclusif de la société Bayani Capital. L’acte précise la souscription de 10 000 actions pour un montant total libéré de 2 000 000 €.

Si ce type d’opération est classique, il révèle une stratégie de cooptation : le capital n’est pas ouvert au marché, mais à un souscripteur sélectionné. Techniquement, la suppression du DPS facilite l’entrée de nouveaux partenaires tout en modifiant mécaniquement le poids relatif des actionnaires historiques. Dans un groupe de presse, ces mouvements sont scrutés de près, car ils peuvent, à terme, influer sur les orientations stratégiques et la gouvernance.

Entre données publiques et enquêtes de presse

Autour de ce socle documentaire, des récits de presse apportent des éclairages complémentaires. Une enquête de La Lettre (janvier 2023) avançait que l’arrivée de ces nouveaux intérêts serait liée à des réseaux d’affaires ivoiriens, présentant Bayani Capital comme un véhicule d’investissement spécifique.

Il convient ici d’observer une prudence rigoureuse : ces éléments relèvent de l’investigation journalistique tierce et ne se confondent pas avec les données purement administratives. Ce que les actes juridiques confirment avec certitude, en revanche, c’est l’existence de cette entrée ciblée via Bayani Capital et la modification structurelle qui en découle.

2024-2026 : Accélération du capital et ajustements de gouvernance

L’année 2024 a marqué une nouvelle étape dans cette ouverture progressive. Les publications légales indiquent qu’une délégation votée en assemblée générale le 27 juin 2024 a autorisé une nouvelle augmentation de capital avec suppression du DPS. Cette opération a été réalisée à l’automne 2024, portant le capital social à 19 070 236,50 €.

Parallèlement, la gouvernance s’ajuste. Les registres publics mentionnent la démission d’un administrateur et la cooptation d’un nouveau membre au sein du conseil. Bien qu’il faille éviter d’établir une causalité automatique, la concomitance de ces faits est notable : le conseil d’administration devient souvent la traduction visible des nouveaux équilibres actionnariaux.

Participations historiques et nouveaux enjeux

Enfin, le débat sur les participations anciennes refait surface. Début février 2026, La Lettre mentionnait une participation qualifiée de « symbolique » d’Ona International (historiquement liée à des intérêts marocains), entrée au capital sous l’ère Hassan II et restée « dormante ».

Au-delà de ces héritages, la question centrale n’est plus seulement de savoir « qui possède », mais comment l’entreprise se finance pour l’avenir. Les documents accessibles démontrent que Jeune Afrique ne repose plus uniquement sur un modèle patrimonial fermé, mais sur un capital qui s’ajuste par des mécanismes de sélection. Pour un média dont l’audience et les accès institutionnels sont les principaux actifs, ces mouvements témoignent d’une recherche d’équilibre entre stabilité économique et renouvellement des soutiens.