Japon-Afrique : un partenariat économique en marche à Abidjan

Les 16 et 17 décembre 2024, Abidjan est devenu le théâtre du troisième Forum économique public-privé Japon-Afrique (JAFEF), un rendez-vous stratégique qui rassemble une trentaine de ministres africains et des dizaines de dirigeants d’entreprises japonaises.

L’objectif : jeter les bases d’un partenariat commercial renforcé entre le Japon et le continent africain. Derrière cet événement, une ambition : lever les obstacles qui freinent les échanges et dessiner une nouvelle ère de coopération économique.

Un forum sous le signe de l’audace économique

Les échanges commerciaux entre le Japon et l’Afrique, bien que prometteurs, restent modestes. En 2023, ils se chiffraient à 26 milliards de dollars, un montant que les deux parties souhaitent multiplier. Masaki Ogushi, le vice-ministre japonais du Commerce et de l’Industrie, a déclaré la volonté de son pays à accélérer les échanges avec l’Afrique. Il a d’ailleurs annoncé un budget supplémentaire d’un milliard de dollars pour soutenir des projets stratégiques.

Les entreprises japonaises présentes, enjeux de secteurs variés tels que la santé, les transports ou l’industrie spatiale, ont mis en avant leurs innovations. Elles ont a notamment présenté des microsatellites destinés à l’agriculture et à la gestion des catastrophes climatiques, déjà testés en Angola.

L’Afrique en quête d’industrialisation

Du côté africain, les enjeux sont tout aussi importants. Souleymane Diarrassouba, ministre ivoirien du Commerce et de l’Industrie, a insisté sur la nécessité pour la Côte d’Ivoire de transformer structurellement son économie. Les discussions ont également révélé le dynamisme multisectoriel du continent et ses ressources abondantes, qui attirent de plus en plus les partenaires internationaux.

Lever les freins à l’investissement japonais en Afrique

Historiquement prudents, les investisseurs japonais s’ouvrent désormais davantage au marché africain. Ide Tatsuya, président de l’association japonaise des dirigeants d’entreprises Kezaï Doyukai, a rappelé les défis qui subsistent. Il a évoqué notamment l’accès aux financements et la gestion des risques. Pour y remédier, son organisation a mis en place un fonds d’investissement spécifique en 2021.

L’objectif du forum est clair : convaincre les entrepreneurs japonais que l’Afrique représente un marché d’avenir. Les efforts conjoints visent à développer des infrastructures, renforcer la connectivité et accélérer la transition énergétique sur le continent.

Rendez-vous à Yokohama en 2025

Les participants se retrouveront à Yokohama, en août 2025, pour la neuvième Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD). Cette prochaine étape marquera une nouvelle avancée dans la construction d’un partenariat stratégique durable entre le Japon et l’Afrique.