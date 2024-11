La Côte d’Ivoire, leader africain inattendu des importations de vin

En 2023, la Côte d’Ivoire est devenue le premier importateur de vin en Afrique, un signe de l’expansion de son marché dynamique, porté par une classe moyenne croissante, malgré les obstacles fiscaux.

En 2023, la Côte d’Ivoire a été désignée premier importateur de vin en Afrique, selon un rapport du Département américain de l’agriculture (USDA). Avec 72 000 tonnes de vins importées pour une valeur de 64 millions de dollars, le pays doit l’Afrique du Sud (54,3 millions de dollars), la Namibie (40 millions de dollars) et le Kenya (23,9 millions de dollars). dollars). Cette performance impressionnante témoigne de l’essor d’un marché boosté par une classe moyenne en expansion et une demande croissante.

Une consommation dopée par la classe moyenne ivoirienne

Le vin connaît une popularité grandiose en Côte d’Ivoire, portée par une classe moyenne de plus en plus exigeante en matière de style de vie et de consommation. L’Espagne domine largement ce marché juteux, offrant 88 % des importations totales en volume, pour un montant de 41 millions de dollars. Cette tendance s’inscrit dans un contexte où le vin est devenu un produit convoité, non seulement pour des occasions spéciales mais également comme une boisson de plus en plus intégrée au quotidien.

Malgré son dynamisme, le marché ivoirien du vin fait face à des obstacles. Les taxes élevées constituent un frein majeur : droits d’accise de 35 %, TVA de 18 %, droits d’importation de 20 %, et une surtaxe de 25 %. Selon les estimations, entre 60 % et 75 % du prix final du vin importé est constitué par ces prélèvements. Cette fiscalité alourdie pénalise les consommateurs et limite l’accessibilité du vin, même pour une population en pleine ascension économique.

Des perspectives à double tranchant

Bien que la Côte d’Ivoire ait marqué des points en devenant le leader des importations de vin en Afrique subsaharienne, les défis liés aux coûts d’importation et à l’inflation pèsent sur la durabilité de cette croissance. Entre janvier et juillet 2023, les ventes de vins ont chuté de 8 millions de dollars par rapport à la même période en 2022, reflétant la pression économique sur le pouvoir d’achat des consommateurs.

Au-delà de la Côte d’Ivoire, le vin devient un enjeu stratégique pour l’Afrique, avec une production croissante et une demande qui s’intensifie. Si le continent a encore des défis économiques de taille à relever, ce marché pourrait offrir des opportunités économiques et culturelles pour répondre à une double demande : celle des touristes et celle d’une classe moyenne aspirant à de nouveaux standards de consommation.