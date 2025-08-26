Inondations au Mali : une urgence humanitaire aggravée par les dérèglements climatiques

Alioune Diop

Lecture 4 min.
Inondations
Inondations (illustration)

Alors que le Mali traverse une nouvelle saison des pluies, les inondations récurrentes soulèvent de vives inquiétudes quant à la vulnérabilité grandissante des populations face aux aléas climatiques. Le sud-ouest du pays, durement touché, paie un lourd tribut à des pluies toujours plus imprévisibles et intenses. Derrière les bilans chiffrés se cache une réalité humaine marquée par la perte, l’exil et la précarité.

Dans la nuit du 23 au 24 août 2025, de violents orages se sont abattus sur la région de Dioïla, dans le sud-ouest du Mali. À Tiendobougou, un village agricole situé à seulement six kilomètres de la ville, plus de 1 280 personnes ont été directement affectées par des inondations dévastatrices. Si les crues saisonnières ne sont pas rares dans le pays, l’ampleur de cette catastrophe marque un tournant inquiétant.

Une nuit de chaos : maisons effondrées, familles déplacées

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 150 ménages déplacés, près de 200 habitations complètement détruites, et plus de 1 200 personnes contraintes de quitter leurs foyers. Réfugiées provisoirement dans des écoles publiques, ces familles vivent aujourd’hui dans une précarité extrême. Hommes, femmes et enfants dorment à même le sol, exposés à l’humidité, aux maladies et à l’insécurité. Parmi les sinistrés, une majorité sont des cultivateurs, dépendants de la production de coton pour survivre. Leur outil de travail, la terre, a été submergé, et leurs maigres récoltes probablement anéanties.

LIRE AUSSI
Lire aussi 2
Les inondations font 12 morts au Mali

Selon les données du Comité interministériel de gestion des crises et catastrophes, pas moins de 34 épisodes d’inondations ont été signalés dans le pays depuis le début de la saison des pluies. À cela s’ajoutent plusieurs cas de foudre et de vents violents, ayant causé 23 décès et des centaines de blessés. En tout, plus de 11 000 Maliens sont aujourd’hui affectés par ces événements climatiques. Ces chiffres traduisent non seulement une intensification des phénomènes météorologiques extrêmes, mais aussi une préparation insuffisante à y faire face.

Un dérèglement climatique qui frappe les plus vulnérables

Les prévisions de Mali-Météo pour la saison estivale 2025 avaient pourtant alerté sur un risque élevé d’inondations, particulièrement dans les régions nord et sud du pays. Des précipitations bien supérieures à la normale ont été anticipées, notamment dans des zones déjà fragilisées par la pauvreté et l’absence d’infrastructures solides. Les spécialistes de l’Agence nationale de la météorologie malienne évoquent des « cumuls pluviométriques nettement au-dessus des moyennes saisonnières », conséquence directe du réchauffement climatique global.

LIRE AUSSI
Lire aussi 1
Inondations au Mali : le bilan s’alourdit à 21 morts et 33 blessés

Le Mali, comme nombre de pays du Sahel, se trouve aujourd’hui en première ligne face à ces bouleversements. La désertification, l’irrégularité croissante des saisons, l’alternance de sécheresses prolongées et de pluies intenses, fragilisent des communautés rurales déjà exposées à l’insécurité alimentaire, au manque d’accès à l’eau potable et à des services de santé déficients. Face à la situation, les autorités locales n’ont pas tardé à réagir.

Une réponse d’urgence encore insuffisante

Le gouverneur de la région de Dioïla s’est rendu sur place, accompagné d’une délégation, pour distribuer de l’aide d’urgence : deux tonnes de riz, quelques sacs de sucre, des moustiquaires imprégnées et des couvertures. Si ce geste est salutaire, il reste néanmoins largement en deçà des besoins réels des sinistrés. Les victimes réclament un accompagnement plus structuré : accès à des soins médicaux, construction d’abris temporaires, et surtout relogement durable.

Les appels à l’aide humanitaire se multiplient. Le maire de Kaladougou-Dioïla, Yacouba Dolé Mariko, exhorte les ONG et partenaires internationaux à intervenir rapidement. Selon lui, la survie de centaines de familles dépend désormais de la solidarité nationale et internationale. Au-delà de l’urgence, cet épisode dramatique pose la question de la résilience des territoires face aux chocs climatiques. Pourquoi autant de maisons s’effondrent-elles dès les premières grosses pluies ?

Avatar photo
Une plume qui balance entre le Sénégal et le Mali, deux voisins en Afrique de l’Ouest qui ont des liens économiques étroits
Newsletter Suivez Afrik.com sur Google News

LIRE AUSSI

Alino Faso

Mort d’Alino Faso en Côte d’Ivoire : l’AES exige une enquête transparente

L’Alliance des États du Sahel (AES) a réagi officiellement à la mort en détention de l’activiste burkinabè Alain Christian Traoré, plus connu sous le...
Forces spéciales de Côte d'Ivoire

Côte d’Ivoire : quatre morts dans une attaque armée dans le nord, à la frontière burkinabè

Dans la nuit du dimanche 24 au lundi 25 août, le village de Difita, situé dans le département de Téhini (nord-est de la Côte...
Tribunal

Mali : le tribunal de Grande instance renvoie la dissolution des partis devant la Cour constitutionnelle

Le bras de fer judiciaire sur la dissolution des partis politiques au Mali connaît un nouveau développement. Le tribunal de Grande instance de la...
L'actualité africaine, notre passion
CARTE D'AFRIQUEPLAN DU SITE
QUI SOMMES-NOUSMENTIONS LÉGALES
ARCHIVES JUILLET 2025Gestion des cookies
© Afrik 2025