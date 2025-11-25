Mali : Ras Bath et Rose Vie Chère, le verdict d’une longue détention en approche

Après plus de deux ans et huit mois de détention, Ras Bath et Rose Vie Chère vont enfin connaître la décision de la justice malienne. Leurs dossiers, devenus emblématiques des dérives du système judiciaire sous la transition, ont été examinés par la Cour d’appel de Bamako. Les deux figures médiatiques sont poursuivies pour des accusations lourdes que leurs proches jugent entièrement politiques.

Le sort de deux figures médiatiques maliennes controversées, le chroniqueur Ras Bath et l’influenceuse Rose Vie Chère, est en suspens. Leurs dossiers sont passés ce mardi 25 novembre 2025 devant la chambre d’accusation de la Cour d’appel de Bamako. Après plus de deux ans et huit mois passés derrière les barreaux, les deux personnalités seront fixées sur leur avenir judiciaire le 16 décembre prochain, date à laquelle le délibéré a été fixé.

Le « Guide » et l’influenceuse face à la justice

Connus respectivement sous leurs noms civils de Youssouf Bathily et Rokia Doumbia, Ras Bath (surnommé le « Guide » ou « Rasta ») et Rose Vie Chère sont incarcérés depuis mars 2023. Leurs ennuis judiciaires découlent de propos qui, selon les autorités de transition, ont porté atteinte à la stabilité du pays.

Les deux figures sont accusées d’« atteinte au crédit de l’État » et d’« association de malfaiteurs ». Rose Vie Chère avait par ailleurs été condamnée pour incitation à la violence, trouble à l’ordre public et offense au Chef de l’État.

Les péripéties du dossier Ras Bath

Le parcours judiciaire de Ras Bath, ex-porte-parole du CDR, est particulièrement complexe. Après son arrestation en mars 2023 pour « simulation d’infraction », notamment pour avoir publiquement soutenu que l’ancien Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga (SBM) avait été assassiné, il avait été relaxé le 11 juillet 2024 par le tribunal de grande instance.

Cependant, la Cour d’appel avait infirmé ce jugement et l’avait condamné à 18 mois de prison, dont 9 fermes. Malgré une ordonnance de libération prononcée plus tard par la chambre d’accusation en 2024, le Parquet s’y était opposé en introduisant un pourvoi. Le chroniqueur est ainsi resté incarcéré pour les charges d’« association de malfaiteurs » qui pèsent sur lui.

Détention arbitraire et instrumentalisation dénoncées

La situation de Rose Vie Chère, mère de famille et très active sur les réseaux sociaux, est également très préoccupante. Son frère, Chaka Doumbia, avait tiré la sonnette d’alarme le 26 janvier 2025, après qu’elle a été transférée de la prison de Bollé à celle de Dioïla par des hommes cagoulés, sans information préalable à sa famille ni à son avocat.

Face à cette détention prolongée, l’organisation de défense des droits humains Amnesty International avait qualifié l’an dernier les cas de Ras Bath et Rose Vie Chère de « détention arbitraire », dénonçant une « instrumentalisation de la justice » par le pouvoir en place. Le 16 décembre prochain marquera donc une échéance cruciale pour ces deux personnalités médiatiques, dont l’incarcération est devenue le symbole d’une justice aux mains du politique.

Sidoine observe, écoute et raconte l’Afrique telle qu’elle se vit au quotidien. Sur Afrik.com, il mêle récits, portraits et analyses pour donner chair aux événements et aux débats qui animent le continent
