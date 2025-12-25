Le Mali au pied du mur face au Maroc

Dans la Coupe d’Afrique des Nations 2025 disputée au Maroc, le duel entre le Maroc et le Mali prend des allures de match couperet pour les Aigles. En difficulté après leur premier résultat, les Maliens n’ont plus le luxe du calcul : pour espérer une qualification en phase à élimination directe, un résultat est impératif face aux Lions de l’Atlas, portés par leur public.

Un Maroc solide, maître du tempo

Pays hôte de la compétition, le Maroc avance avec assurance dans cette phase de groupes. Organisés, disciplinés et soutenus par des tribunes totalement acquises à leur cause, les Lions de l’Atlas ont montré dès leur entrée en lice qu’ils entendaient assumer leur statut.

Sans chercher l’emballement, ils imposent un jeu maîtrisé, fondé sur un bloc défensif solide et une capacité à accélérer dans les moments clés.

Face au Mali, l’objectif est d’btenir un nouveau résultat positif afin de sécuriser la qualification.pour faire tourner l’effectif.lors du dernier match. En effet, une victoire placerait le Maroc en position idéale avant la dernière journée, avec la possibilité d’aborder la suite du groupe sans pression excessive.

Le Mali dos au mur, sans droit à l’erreur

Pour le Mali, la situation est nettement plus délicate. Après un premier match qui n’a pas répondu aux attentes, match nul.1-1 face a la Zambie, les Aigles se retrouvent au pied du mur. Une nouvelle contre-performance compliquerait sérieusement leurs chances de qualification dans cette CAN.

Les Maliens disposent pourtant d’arguments solides. Notamment l’intensité physique, les transitions rapides et une grande capacité à se projeter vers l’avant. Mais face à un Maroc bien en place et réaliste, la moindre erreur pourrait se payer cash. Il leur faudra trouver le juste équilibre entre audace offensive et rigueur défensive, sans se découvrir excessivement.

Dans l’autre match du Groupe, la Zambie et Les Comores s’affrontent dans un match couperet.