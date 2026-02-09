Maroc-Colombie dégénère à Rabat : La Coupe Davis entachée

Des tensions inédites ont marqué la rencontre de Coupe Davis entre le Maroc et la Colombie ce week-end dans la capitale marocaine, obligeant les organisateurs à suspendre temporairement les matchs. Une mauvaise publicité pour le Maroc et pour le tennis.

La rencontre de Coupe Davis du groupe mondial II entre le Maroc et la Colombie, qui se déroulait au complexe sportif Moulay Abdellah de Rabat, a été le théâtre de scènes chaotiques samedi après-midi. Des incidents impliquant des spectateurs ont conduit à l’interruption du match simple entre le Marocain Elliot Benchetrit et le Colombien Nicolas Mejia pendant près de 45 minutes.

Une atmosphère électrique dès le début

L’ambiance était déjà tendue dès le début de la rencontre, vendredi, avec un public marocain particulièrement nombreux et vocal. Mais c’est lors du deuxième jour de compétition que la situation a dégénéré. Selon plusieurs témoins présents sur place, des échanges verbaux entre supporters des deux camps se sont intensifiés au fil des points. Ensuite, les projectiles ont fusé en direction du court.

« Nous avons assisté à des scènes regrettables qui n’ont pas leur place dans le tennis« , a déclaré un officiel de la Fédération internationale de tennis (ITF), présent à Rabat. Les arbitres ont rapidement pris la décision de suspendre le jeu et d’évacuer les joueurs vers les vestiaires pour leur sécurité.

Des incients qui ne sont pas sans rappeler les débordements de supporters marocains lors de la finale de la CAN. Ainsi, la CAF avait sanctionné le Maroc pour le comportement de ses journalistes et supproters. une répétition des incident sur le sol marocain qui fait tache alors que le Royame chérifien à attirer davantage de compétitions internationales.

L’intervention des forces de l’ordre

Les forces de sécurité marocaines sont intervenues pour séparer les groupes de supporters et rétablir le calme dans les tribunes. Plusieurs personnes furent alors évacuées du stade, bien qu’aucun chiffre officiel n’ait été communiqué par les autorités locales. Les images circulant sur les réseaux sociaux montrent une confusion généralisée, avec des spectateurs courant dans les coursives et des agents de sécurité tentant de contenir les mouvements de foule.

De graves incidents ont éclaté après la défaite du Maroc face à la Colombie en Coupe Davis, à Casablanca comme lors de la finale de la CAN contre le Sénégal . Des supporters marocains ont jeté des bouteilles d’eau sur le court, une scène choquante dans un sport réputé pour… pic.twitter.com/VR1mSInPxE — DIMÉ (@MakhtarDime) February 8, 2026

Le match a ensuite repris après la mise en place de mesures de sécurité renforcées. Notemment un cordon de sécurité élargi autour du court central et un filtrage plus strict des accès aux tribunes.

Des conséquences sportives et diplomatiques

Ces incidents surviennent à un moment crucial pour les deux nations dans leur quête de promotion vers le groupe mondial I. Le Maroc, qui jouait à domicile avec l’avantage du public, a finalement remporté la rencontre sur le score de 3-2. Une victoire ternie par les événements du week-end.

La Fédération royale marocaine de tennis (FRMT) a présenté ses excuses dans un communiqué publié dimanche soir, évoquant « des comportements isolés qui ne reflètent pas les valeurs du tennis marocain« . De son côté, la fédération colombienne a demandé à l’ITF d’ouvrir une enquête approfondie sur les conditions de sécurité de la rencontre.

Ces débordements constituent un précédent rare dans l’histoire récente de la Coupe Davis, compétition généralement épargnée par ce type d’incidents. Les derniers événements comparables remontent à 2019, lors d’une altercation entre supporters lors d’un match entre la Russie et la Serbie.

L’ITF devrait se prononcer dans les prochains jours sur d’éventuelles sanctions, qui pourraient aller d’amendes à l’encontre de la fédération marocaine et des matchs à huis clos lors des prochaines rencontres à domicile du Maroc.