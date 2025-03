Hemley Boum : la voix du Cameroun qui résonne sur les cinq continents

L’écrivaine camerounaise Hemley Boum vient d’être couronnée du prestigieux Prix des 5 continents de la Francophonie 2025 pour son roman « Le Rêve du pêcheur », confirmant ainsi sa place parmi les figures majeures de la littérature francophone contemporaine.

C’est dans le cadre somptueux de la Salle Wagram à Paris que s’est déroulée, le 20 mars 2025, la 23e cérémonie de remise du Prix des 5 continents de la Francophonie. En présence de Louise Mushikiwabo, Secrétaire générale de la Francophonie, et de l’académicien Dany Laferrière, l’écrivaine camerounaise Hemley Boum a reçu cette distinction pour son dernier roman « Le Rêve du pêcheur », publié aux éditions Gallimard.

Une fresque familiale entre deux continents

Dans « Le Rêve du pêcheur », Hemley Boum nous invite à suivre l’odyssée d’une famille camerounaise qui émigre vers la France. Le jury, présidé par Fawzia Zouari, écrivaine et Présidente du Parlement des écrivaines francophones, a salué « une histoire intergénérationnelle, à la fois merveilleuse et tragique » qui « se démarque par l’ampleur de son univers et son écriture poétique sur les thèmes de l’exil, du déracinement et du bouleversement des valeurs. »

Ce roman s’inscrit dans la continuité d’une œuvre littéraire qui explore avec profondeur les thèmes de la mémoire, de l’identité et des liens intergénérationnels, tout en interrogeant les tensions entre tradition et modernité, entre enracinement et exil. Des thématiques qui résonnent particulièrement dans notre monde contemporain, marqué par les migrations et les questionnements identitaires.

Un parcours littéraire jalonné de reconnaissances

Née en 1973 à Douala, capitale économique du Cameroun, Hemley Boum a d’abord suivi des études en anthropologie à l’Université catholique d’Afrique centrale à Yaoundé, avant de se spécialiser en commerce international à l’Université catholique de Lille. Cette double formation, alliant sciences sociales et commerce, nourrit sa compréhension des dynamiques culturelles et économiques qui traversent ses œuvres.

Avant de se consacrer pleinement à l’écriture, elle a travaillé dans le secteur privé, notamment comme responsable grands comptes pour une entreprise française au Cameroun, lui offrant ainsi une perspective unique sur les interactions entre les sociétés internationales et les communautés locales.

Au-delà de son activité littéraire, Hemley Boum s’engage activement dans la transmission du savoir et la promotion de la littérature africaine. Elle anime des ateliers d’écriture en Afrique et aux États-Unis, notamment dans le cadre de l’African Women Development Fund et de la Villa Albertine à San Francisco, et participe régulièrement à des colloques et festivals littéraires internationaux.

Son premier roman, « Le Clan des femmes », publié en 2010, abordait déjà les complexités des structures familiales camerounaises à travers le prisme de la polygamie. En 2013, son deuxième roman, « Si d’aimer… », lui valait le Prix Ivoire pour la littérature d’expression francophone.

C’est avec « Les Maquisards » (2015), qui retrace la lutte pour l’indépendance du Cameroun, qu’Hemley Boum s’est imposée sur la scène littéraire internationale, remportant le Grand Prix littéraire d’Afrique noire en 2016. Son roman « Les Jours viennent et passent » (2019), une saga familiale explorant l’histoire du Cameroun à travers trois générations de femmes, a été couronné du Prix Ahmadou-Kourouma en 2020.

« Le Rêve du pêcheur », son dernier ouvrage, avait déjà été distingué par le Prix littéraire des Sciences Po et le Prix Louis-Guilloux en 2024, avant de recevoir cette année la prestigieuse récompense de l’Organisation internationale de la Francophonie.

Une plume au service de la mémoire et de la justice

Le style d’Hemley Boum se caractérise par une écriture introspective, où l’intimité des personnages sert de miroir aux grands enjeux sociaux et politiques. Elle parvient à capturer la complexité des émotions humaines, invitant les lecteurs à réfléchir sur notre humanité commune.

Comme l’a souligné Louise Mushikiwabo lors de la cérémonie : « Dans un monde souvent traversé par des incertitudes et des fractures, nous avons plus que jamais besoin de littérature. Non pas comme un refuge ou une échappatoire, mais comme une manière de penser, de communiquer et de comprendre le réel. »

À travers ses œuvres traduites en plusieurs langues, Hemley Boum affirme une vision de la littérature comme un espace de dialogue et de réflexion sur les sociétés contemporaines, faisant d’elle une véritable ambassadrice de la francophonie et de la culture africaine sur la scène mondiale.

Le Prix des 5 continents de la Francophonie, créé en 2001 par l’OIF, récompense chaque année un texte de fiction narratif illustrant la diversité et la vitalité des littératures francophones. Outre une dotation de 15 000 euros, la lauréate bénéficiera d’un accompagnement promotionnel pendant toute une année, assurant ainsi le rayonnement international de son œuvre.