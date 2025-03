Salon du Livre Africain de Paris 2025 : une 4ème édition pour célébrer la vitalité littéraire du continent

La quatrième édition du Salon du Livre Africain de Paris ouvre ses portes du vendredi 14 au dimanche 16 mars 2025, au 48 rue Vieille du Temple dans le 4e arrondissement, au cœur de la capitale française. Devenu en quelques années un rendez-vous incontournable, cet événement témoigne d’une passion croissante pour la littérature africaine, révélant toute la richesse et la diversité d’un continent aux voix plurielles.

Créé pour répondre au besoin pressant d’offrir une visibilité accrue aux littératures africaines, le Salon du Livre Africain, fondé par Erick Monjour, rassemble chaque année éditeurs, auteurs, libraires, et passionnés du livre autour d’une programmation éclectique et ambitieuse.

De simple rendez-vous littéraire, il s’est mué au fil des années en un véritable lieu de dialogue interculturel où se construit, au fil des échanges et des débats, une vision contemporaine et décomplexée de l’Afrique littéraire. « Notre ambition est de faire de ce salon un véritable carrefour des littératures africaines, où se rencontrent des voix de tout le continent », souligne Erick Monjour.

Une journée dédiée aux professionnels

Cette nouvelle édition a été inaugurée par une journée, le vendredi 14 mars (10h-18h), dédiée aux professionnels du livre et ponctuée de conférences, ateliers et formations. Un moment privilégié pour aborder des sujets essentiels tels que les enjeux de la découvrabilité numérique du livre africain, avec notamment l’intervention d’Alice Croizet Hocquet (You Scribe), ou les dynamiques collectives à travers des réseaux comme Ramali, regroupant des salons africains tels que le SILA en Côte d’Ivoire ou le Festival du Livre gabonais.

Hommage à Frantz Fanon et grandes figures littéraires

Cette année, le salon met à l’honneur le Cameroun et le Brésil comme pays invités et rend hommage à de grandes figures littéraires et intellectuelles qui ont marqué la littérature africaine ou ses diasporas.

Parmi elles, Frantz Fanon, dont on célèbre le centenaire en 2025. Une conférence lui sera consacrée ce samedi 15 mars à 14h avec la présence de Jean Yves Bertogal, Claudia Piétri, et Eugène Ebodé. Ce dernier, écrivain franco-camerounais reconnu, auteur de Brûlant était le regard de Picasso, sera aussi l’un des acteurs majeurs du salon.

Remise de prix prestigieux

Autre temps fort attendu, la remise du prestigieux Grand Prix littéraire d’Afrique, qui aura lieu ce samedi 15 mars à 16 heures. Cette distinction, décernée auparavant sous l’égide de l’ADELF, a couronné par le passé des auteurs prestigieux tels qu’Aminata Sow Fall, Alain Mabanckou, ou encore Ahmadou Kourouma, véritables icônes de la littérature africaine.

Cette année, parmi les nommés figurent notamment Felwine Sarr, Véronique Tadjo ou encore Djaïli Amadou Amal, emblématique porte-voix des femmes africaines.

Un autre moment marquant sera la remise du Prix du Beau Livre Africain, décerné par la Maison de l’Afrique. Ce prix valorise les ouvrages exceptionnels portant sur l’art, la culture, l’architecture, ou encore la gastronomie du continent africain.

Le salon fera également la part belle aux grandes voix contemporaines féminines : Djaili Amadou Amal, lauréate du Prix Goncourt des Lycéens en 2020, Hemley Boum, Véronique Tadjo, ou encore Michèle Rakotoson, partageront leurs expériences littéraires dans des échanges enrichissants et inspirants. « La parole des femmes est au cœur de la littérature africaine contemporaine, et nous sommes fiers de pouvoir offrir une plateforme à ces voix essentielles », explique Aminata Diop, membre du comité d’organisation.

Nouvelles pratiques littéraires et innovations

Cette quatrième édition mettra également l’accent sur les nouvelles pratiques littéraires, comme la bande dessinée africaine ou l’essor du livre audio, prouvant ainsi que la littérature africaine continue de se réinventer, traversée par des innovations techniques et artistiques qui nourrissent son dynamisme.

Des ateliers d’initiation à la BD et au podcast littéraire seront proposés au public le dimanche 16 mars, avec la participation de créateurs reconnus.

Informations pratiques