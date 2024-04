La littérature à l’honneur avec les finalistes du Prix Orange du Livre en Afrique 2024

Le Prix Orange du Livre en Afrique, une initiative lancée en 2019 avec le soutien de l’Institut français, a récemment annoncé ses finalistes pour l’édition 2024. Ce prix, qui vise à récompenser les talents littéraires africains, a sélectionné deux auteurs tunisiens parmi ses cinq finalistes. Cette récompense met en avant l’excellence littéraire et la diversité des voix sur le continent africain.

Pour cette sixième édition, le Prix a vu la participation de 39 ouvrages provenant de 29 maisons d’édition réparties dans 15 pays africains. La sélection des finalistes a été le fruit d’un processus rigoureux impliquant une centaine de lecteurs répartis dans six comités de lecture à travers l’Afrique, incluant des pays comme le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, Madagascar, le Mali et la Tunisie, ainsi qu’un comité panafricain. Chaque ouvrage a été évalué par au moins 18 lecteurs aux profils variés. Allant des professionnels du livre aux passionnés de lecture.

Les finalistes en Lice

Parmi les finalistes, on retrouve Angelo Bayock du Cameroun avec son ouvrage « Percussions », édité au Maroc, ainsi que Dibakana Mankessi du Congo avec « Le psychanalyste de Brazzaville ». De Madagascar, Hary Rabary se distingue avec son roman « #ZaKoa ».

Cependant, cette année c’est la Tunisie qui brille particulièrement avec deux de ses auteurs en finale. Mouha Harmel présente « Siqal, l’antre de l’ogresse », un roman qui plonge dans l’univers des contes traditionnels tunisiens avec une touche sombre et fantastique.

Meryem Sellami, quant à elle, offre « Je jalouse la brise du sud sur ton visage », un récit poignant explorant les complexités des relations humaines à travers le prisme d’une femme en quête d’identité.

Un événement culturel d’envergure

Les finalistes seront à l’honneur lors du Salon International de l’Édition et du Livre de Rabat en mai 2024, où des ateliers seront organisés pour les maisons d’édition finalistes. Le jury, présidé par Véronique Tadjo et composé de personnalités du monde littéraire, annoncera le lauréat lors de cet événement. Le gagnant bénéficiera d’une dotation de 10 000 euros et d’une campagne de promotion de son œuvre.

Le Prix Orange du Livre en Afrique joue un rôle important dans la promotion de la littérature africaine. Depuis sa création en 2019, le Prix Orange du Livre en Afrique a distingué plusieurs auteurs dont les œuvres ont marqué le paysage littéraire africain. Chaque lauréat a non seulement reçu une reconnaissance continentale, mais également une opportunité de se faire connaître sur la scène internationale.

En 2019, lors de la première édition, le prix a été décerné à l’écrivain camerounais Djaïli Amadou Amal pour son roman « Munyal, les larmes de la patience », une œuvre poignante qui aborde les défis auxquels sont confrontées les femmes dans le Sahel. L’année suivante, en 2020, c’est l’Ivoirienne Yvonne Adhiambo Owuor qui a été récompensée pour « La maison au bout des voyages », un roman explorant les complexités des identités et des histoires entrecroisées à travers l’Afrique.

En 2021, le prix a été attribué à l’auteur congolais Fiston Mwanza Mujila pour « Danse du Vilain », un livre qui offre une perspective unique sur la vie urbaine en Afrique centrale, rempli de rythme et de poésie. L’année suivante, en 2022, le jury a honoré Scholastique Mukasonga du Rwanda pour son roman « Kibogo est monté au ciel », qui mêle mythe et histoire pour raconter les prédictions ancestrales face aux changements modernes.

En 2023, la lauréate fut Michèle Rakotoson de Madagascar, pour son ouvrage « Là où l’herbe est plus verte », un vibrant hommage à la culture malgache et une exploration des défis socio-économiques contemporains.

Chaque année, le Prix Orange du Livre en Afrique continue de mettre en lumière des histoires captivantes et des voix puissantes, contribuant ainsi à une meilleure compréhension et appréciation de la diversité et de la richesse de la littérature africaine.