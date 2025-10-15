Gabon : l’Union démocratique des bâtisseurs du Président Oligui Nguema s’impose largement aux élections

L’Union démocratique des bâtisseurs (UDB), formation politique du Président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema, vient d’enregistrer une victoire décisive lors des élections générales et locales. Selon les résultats publiés officiellement dans L’Union, le journal d’État, le parti au pouvoir a remporté une large majorité des sièges à l’Assemblée nationale, renforçant ainsi sa position dominante dans le paysage politique national.

Une double victoire électorale

Les élections, organisées en deux tours les 27 septembre et 11 octobre 2025, ont permis de renouveler les représentants à l’Assemblée nationale ainsi qu’aux conseils locaux. À l’issue de ces scrutins, l’UDB (Union démocratique des bâtisseurs) a obtenu un total de 102 sièges sur les 145 que compte l’hémicycle gabonais, s’adjugeant ainsi près de 70% des postes parlementaires. Le premier tour avait déjà donné le ton, avec 52 sièges remportés par le parti présidentiel. Le second tour a confirmé cette tendance, en ajoutant 50 sièges supplémentaires à son actif.

Ce résultat conforte Brice Clotaire Oligui Nguema dans son autorité politique, quelques mois seulement après son accession officielle à la Présidence en avril 2025. Face à cette percée de l’UDB, les partis d’opposition peinent à exister sur la scène nationale. Avec cette victoire électorale sans appel, l’UDB s’installe comme la première force politique du pays. Ce succès pourrait marquer le début d’une nouvelle ère politique au Gabon, mettant fin à des décennies de domination du PDG.

L’opposition marginalisée

Le Parti démocratique gabonais (PDG), autrefois au pouvoir sous Ali Bongo Ondimba, n’a obtenu que 16 sièges, dont 11 au second tour. Autres formations minoritaires, le Rassemblement pour la Patrie et la Modernité (RPM), l’Union nationale (UN), ainsi que les Démocrates sociaux gabonais (SDG), n’ont récolté que quelques sièges chacun, avec respectivement 3, 2 et 2 députés élus. Une poignée d’autres petits partis n’ont pu s’imposer que dans une seule circonscription chacun.

Ce paysage parlementaire morcelé, mais clairement dominé par l’UDB, marque une recomposition politique significative dans un Gabon longtemps gouverné par la famille Bongo. L’arrivée au pouvoir du Président Oligui Nguema semble confirmer une transition vers un nouveau modèle de gouvernance. Pour le Président Brice Clotaire Oligui Nguema, ces élections représentaient un test grandeur nature de légitimité.

Un test électoral pour le Président Nguema

Après avoir succédé à la tête de l’État à la suite de la transition politique entamée en 2023, sa victoire aux urnes renforce son assise démocratique et lui donne une marge de manœuvre importante pour mettre en œuvre ses réformes. La large majorité obtenue à l’Assemblée nationale lui ouvre la voie à une gouvernance stable, avec une coalition unifiée susceptible d’adopter rapidement les projets de loi présentés par l’exécutif. Parmi les priorités annoncées : la refondation des institutions, la relance économique, et la lutte contre la corruption, autant de chantiers qui nécessitent l’adhésion d’un parlement solide et favorable.

Bien que les autorités gabonaises aient salué le bon déroulement du processus électoral, plusieurs observateurs internationaux ont souligné la nécessité de garantir davantage de transparence et de pluralisme dans le système électoral gabonais. Des appels ont également été lancés pour que le gouvernement veille au respect des droits politiques des partis d’opposition, et pour que des réformes démocratiques soient menées de manière inclusive. La participation des électeurs, bien que jugée satisfaisante par la Commission électorale, n’a pas atteint les niveaux attendus, ce qui reflète un certain scepticisme d’une partie de la population vis-à-vis de la classe politique.