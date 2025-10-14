Présidentielle 2025 : Henriette Lagou veut redonner espoir aux femmes rurales de Côte d’Ivoire

Henriette Lagou, présidente du RPC-Paix et candidate à la présidentielle du 25 octobre 2025, place la femme rurale au centre de son projet politique. Invitée sur Life TV, elle a détaillé un programme axé sur l’autonomisation, la formation et le financement des productrices agricoles. Ancienne ministre et figure expérimentée de la scène politique ivoirienne, elle incarne une alternance au féminin fondée sur la paix et la justice sociale. À 66 ans, elle espère redonner confiance à un électorat en quête de stabilité. Son ambition : transformer la voix des femmes rurales en véritable moteur du développement national.

Candidate à l’élection présidentielle du 25 octobre 2025, Henriette Lagou veut faire de la femme rurale le pilier de son projet politique. Invitée du Grand Talk sur Life TV le 9 octobre, la présidente du RPC-Paix et coordinatrice du Groupement des partenaires pour la paix (GP-Paix) a annoncé une série de mesures en faveur de l’autonomisation des femmes du monde agricole.

Son ambition : permettre aux femmes de vivre dignement de leurs activités

« Les femmes rurales produisent, nourrissent le pays, mais restent parmi les plus démunies. Il est temps de leur donner les moyens de réussir », a-t-elle déclaré. Pour y parvenir, la candidate promet de doter les productrices de moyens logistiques afin de faciliter l’évacuation et la commercialisation de leurs récoltes, tout en renforçant leur accès au financement et à la formation.

À 66 ans, Henriette Lagou n’en est pas à sa première bataille politique. Déjà candidate à la présidentielle de 2015, elle avait recueilli 0,89 % des voix. Mais pour celle qui a traversé les régimes et les épreuves, ce faible score n’était qu’une étape. « En 2015, j’y suis allée seule pour me faire connaître. Aujourd’hui, j’ai les armes et l’expérience », confiait-elle récemment à RFI.

Ancienne ministre de la Famille, de la Femme et de l’Enfant en 2000, puis ministre déléguée aux Affaires sociales en 2002 sous Laurent Gbagbo, elle a toujours défendu une meilleure représentation des femmes dans les sphères décisionnelles. En se présentant une nouvelle fois à la magistrature suprême, elle entend porter haut la voix de toutes celles qui, dans les campagnes, peinent à être entendues.

La deuxième femme à briguer la présidence ivoirienne

Dans l’histoire politique ivoirienne, Henriette Lagou fait figure d’exception. Elle n’est que la deuxième femme à se présenter à une élection présidentielle en Côte d’Ivoire, après Anne Jacqueline Lohouès Oble en 2010. Cette pionnière du centrisme ivoirien veut incarner une alternance au féminin, fondée sur la paix, le dialogue et le développement inclusif.

« Les Ivoiriens ont besoin de changement, mais surtout de confiance. Et cette confiance, une femme peut la restaurer », soutient-elle. Pour de nombreux observateurs, sa candidature illustre une volonté de briser les barrières de genre dans un paysage politique encore largement dominé par les hommes.

Un parcours fait de fidélités et de ruptures

Formée à l’École nationale d’administration (ENA), Henriette Lagou a débuté sa carrière politique dans les rangs du PDCI-RDA d’Henri Konan Bédié, son « père politique ». Après avoir servi sous Laurent Gbagbo, elle a connu l’exil au Ghana à la suite de la crise postélectorale de 2010-2011, avant de revenir sur la scène politique sous la présidence d’Alassane Ouattara.

En 2019, elle a pris ses distances avec le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) pour fonder son propre mouvement, le RPC-Paix, et se positionner comme une voix indépendante, prônant la réconciliation et le rassemblement.

« J’ai évolué, j’ai appris. Aujourd’hui, je suis au centre, là où se trouve l’équilibre pour construire le pays », affirme-t-elle.

Une ambition tournée vers la paix et la justice sociale

La candidature d’Henriette Lagou s’inscrit dans un contexte où la société ivoirienne aspire à plus d’équité et de stabilité. En plaçant les femmes rurales au cœur de son discours, elle cherche à incarner une nouvelle manière de faire de la politique : moins conflictuelle, plus proche du terrain.

Son programme promet de soutenir l’entrepreneuriat féminin, de renforcer les coopératives agricoles et de faciliter l’accès aux marchés régionaux. Au-delà des promesses électorales, son défi sera de convaincre un électorat habitué aux figures masculines, mais de plus en plus sensible à la question de la représentativité féminine.

Vers une alternance au féminin ?

À deux semaines du scrutin, Henriette Lagou veut croire à une surprise électorale. Elle sait que la route est étroite, mais mise sur son expérience et son image de femme intègre et proche du peuple. « Les Ivoiriens sont prêts pour une présidente », répète-t-elle, convaincue qu’un vent de changement peut souffler depuis les villages, là où bat le cœur de la Côte d’Ivoire.