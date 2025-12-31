Forbes « 30 Under 30 » 2025 : 5 talents tunisiens qui font rayonner l’innovation nationale

Zainab Musa

Lecture 4 min.
Forbes 30 under 30

De la harissa artisanale exportée depuis Londres à l’intelligence artificielle révolutionnant l’aquaculture, la Tunisie confirme son statut de hub entrepreneurial en Afrique du Nord.

Le verdict du prestigieux classement Forbes Middle East « 30 Under 30 » 2025 est tombé : la Tunisie y place cinq lauréats. Avec cette performance, le pays se hisse parmi les nations les mieux représentées du Maghreb, devançant l’Algérie et le Maroc. Ce chiffre révèle un écosystème en pleine effervescence, capable de projeter son savoir-faire bien au-delà de la Méditerranée.

LIRE AUSSI
Lire aussi 1
Okba Fergani : Le chercheur de Bouira qui hisse l’Algérie au sommet du classement Forbes 2025

Cette cuvée 2025 se distingue par un équilibre entre innovation technologique, rayonnement culturel et impact social. Voici les parcours de ces cinq jeunes prodiges qui incarnent le dynamisme tunisien.

1. AquaDeep : L’IA au service de l’aquaculture durable

Catégorie : Science & Technology Lauréats : Mohamed Ben Ahmed, Mohamed-Ali Chaambi et Youssef Chahed (26 ans)

C’est une success-story collective. Fondée en juin 2021, la startup AquaDeep place l’intelligence artificielle et l’Internet des objets (IoT) au cœur des bassins d’élevage. Leur innovation majeure, le système OXYGEN, répond à un problème critique des écloseries : le comptage des larves. Là où l’estimation manuelle est faillible, AquaDeep utilise la vision par ordinateur pour compter les larves avec une précision record de 95%.

Mohamed Ben Ahmed
Mohamed Ben Ahmed

« À partir de caméras et d’algorithmes, nous recommandons la bonne quantité d’oxygène et d’aliments. Cela réduit les coûts de production et augmente le taux de survie des larves », explique Mohamed Ben Ahmed, cofondateur.

Aquadeep a déjà reçu le prix de l’innovation au salon FrancoTech 2024 ainsi qu’une reconnaissance par la FAO.

2. Lamiri Harissa : Le terroir tunisien à la conquête de Londres

L’histoire de Sam Lamiri est celle d’une diaspora connectée à ses racines. Durant la pandémie, ce Tuniso-britannique lance Lamiri Harissa à Londres, armé d’une recette familiale envoyée par son cousin depuis la Tunisie.

Ce qui commence par des livraisons à vélo dans le sud de Londres se transforme en empire du goût en moins de quatre ans. En adaptant ce produit phare du terroir tunisien aux standards du packaging et de la distribution modernes, Sam Lamiri a réussi un pari fou.

L’impact en 2024 plus de 35 000 unités vendues. Une présence dans 200 points de vente au Royaume-Uni et export vers 16 pays (USA, Canada, Koweït, Australie).

3. Hayfa Sdiri : L’entrepreneuriat comme levier social

Portrait Hayfa Sdiri Entr@crush
Portrait Hayfa Sdiri Entr@crush

Hayfa Sdiri représente la nouvelle vague de leaders pour qui le profit ne va pas sans l’impact. Son parcours commence très tôt, à 18 ans, avec la création d’Entr@crush, un incubateur démocratisant l’accès à la formation entrepreneuriale via des contenus en dialectes arabes.

Repéré par le PNUD (Programme des Nations unies pour le développement), son projet est devenu le socle des SDG Camps, un programme qu’elle a piloté pour toucher plus de 10 000 jeunes Tunisiens, ciblant spécifiquement les zones marginalisées.

Aujourd’hui Chief Impact Officer chez RIVET, une plateforme internationale de microfinancement, elle change d’échelle. Son ambition : Distribuer un million de micro-subventions. Déjà plus de 1 300 projets jeunes soutenus dans 66 pays.

Pourquoi la Tunisie performe-t-elle ?

La présence de cinq Tunisiens dans ce classement n’est pas un hasard. Elle valide la maturité d’un écosystème soutenu par :

  • Des talents ingénieurs : La qualité de la formation technique tunisienne (illustrée par l’équipe AquaDeep).
  • Une diaspora active : Le « pont » créé par des entrepreneurs comme Sam Lamiri.
  • Des structures d’appui : L’impact de dispositifs comme le label Startup Act, Smart Capital ou le Tunisia Innovation Hub.

Ces jeunes prouvent que l’innovation « Made in Tunisia » est exportable et compétitive, qu’il s’agisse d’algorithmes complexes ou de produits agroalimentaires traditionnels.

Zainab Musa
LIRE LA BIO
Zainab Musa est une journaliste collaborant avec afrik.com, spécialisée dans l'actualité politique, économique et sociale du Maghreb et de l'Afrique de l'Ouest. À travers ses enquêtes approfondies et ses analyses percutantes, elle met en lumière des sujets sensibles tels que la corruption, les tensions géopolitiques, les enjeux environnementaux et les défis de la transition énergétique. Ses articles traitent également des évolutions sociétales et culturelles, notamment à travers des reportages sur les figures influentes du Maroc et de l’Algérie. Son approche rigoureuse et son regard critique font d’elle une voix incontournable du journalisme africain francophone.
Newsletter Suivez Afrik.com sur Google News

LIRE AUSSI

Trophée de la CAN

CAN 2025 : Le Nigeria termine en beauté, la Tunisie se qualifie dans la douleur, La Tanzanie historique

Les deux matchs du groupe C ont livré leur verdict ce mardi 30 décembre. Le Nigeria poursuit son sans-faute tandis que la Tunisie arrache...
Okba Fergani

Okba Fergani : Le chercheur de Bouira qui hisse l’Algérie au sommet du classement Forbes 2025

À seulement 27 ans, Okba Fergani réalise l'exploit d'intégrer le prestigieux classement Forbes Middle East « 30 Under 30 » pour l'année 2025. Maître...
Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso

Burkina Faso : une loi impose aux grandes entreprises de disposer d’un siège sur le territoire national

L’Assemblée législative de transition (ALT) du Burkina Faso a adopté, le lundi 29 décembre 2025, un projet de loi obligeant les entreprises réalisant un...
L'actualité africaine, notre passion
CARTE D'AFRIQUEPLAN DU SITE
QUI SOMMES-NOUSMENTIONS LÉGALES
ARCHIVES NOVEMBRE 2025Gestion des cookies
© Afrik 2025