Okba Fergani : Le chercheur de Bouira qui hisse l’Algérie au sommet du classement Forbes 2025

À seulement 27 ans, Okba Fergani réalise l’exploit d’intégrer le prestigieux classement Forbes Middle East « 30 Under 30 » pour l’année 2025. Maître assistant à l’Université de Bouira, ce prodige de l’intelligence artificielle prouve que l’excellence scientifique mondiale peut éclore au cœur de l’université algérienne.

Dans un univers académique mondialisé où la reconnaissance passe souvent par l’expatriation ou les grandes écoles occidentales, le profil d’Okba Fergani détonne par son authenticité. Classé dans la catégorie Sciences et Technologies, il incarne la réussite d’une formation d’élite « Made in Algeria« .

Un parcours d’excellence 100% algérien

En effet, loin des parcours classiques d’expatriation, Okba Fergani a construit son expertise sur le sol national. Actuellement Maître assistant et chef de département à l’Université Akli Mohand Oulhadj de Bouira, il a suivi un cursus académique rigoureux au sein des universités algériennes, de la licence jusqu’au doctorat en ingénierie mécatronique (obtenu en lien avec l’Université de Biskra).

Cette trajectoire locale est aujourd’hui saluée par Forbes Middle East, qui qualifie ses lauréats d’« acteurs du changement ». Depuis Bouira, à 120 kilomètres d’Alger, Fergani repousse les frontières de la science appliquée.

L’innovation solaire : Algorithmes KOA et QMPA

Le cœur des recherches d’Okba Fergani réside dans l’optimisation des systèmes énergétiques, un secteur stratégique pour une Algérie disposant d’un des gisements solaires les plus importants au monde. Ses travaux visent à résoudre un défi technique majeur : comment maximiser le rendement des panneaux photovoltaïques malgré des conditions météorologiques variables ? Pour y répondre, le jeune chercheur a développé des outils d’intelligence artificielle novateurs :

L’algorithme KOA (Kitsune Optimization Algorithm) : Une méthode métaheuristique inspirée du comportement du renard (Kitsune), capable d’ajuster en temps réel le fonctionnement des systèmes solaires pour capter le maximum d’énergie.

L’algorithme QMPA (Quantum Marine Predator Algorithm) : Une fusion audacieuse entre la mécanique quantique et l’IA, inspirée des stratégies de chasse des prédateurs marins. Cet outil optimise la conception et le contrôle des installations photovoltaïques avec une précision inédite.

Cybersécurité et mobilité électrique : Les défis de demain

Le champ d’action de Fergani dépasse le solaire pur. Il explore également une niche cruciale pour l’avenir de la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord) : la cybersécurité des stations de recharge pour véhicules électriques.

Alors que l’infrastructure de mobilité électrique se déploie, la protection de ces réseaux connectés devient vitale. Cette double compétence avec l’énergie verte et la sécurité numérique, fait de lui un profil hybride rare, capable de lier recherche fondamentale et applications industrielles concrètes.

Une fierté pour l’Université de Bouira et la recherche nationale

Déjà lauréat du concours « AI and IoT Africa Challenge » (classé dans le top 20 africain), la consécration d’Okba Fergani par Forbes en 2025 envoie un signal fort : l’Université algérienne, et plus spécifiquement l’Université de Bouira (fondée en 2012), est capable de former des talents de classe mondiale.

En choisissant de briller depuis son pays, Okba Fergani trace la voie pour une nouvelle génération de chercheurs algériens, prouvant que le rayonnement international est possible sans quitter sa terre natale.