Les pays maghrébins brillent au London International Honey Award

Le London International Honey Award (LIHA), considéré comme l’une des compétitions les plus prestigieuses au monde dans le domaine du miel, a une fois de plus mis en lumière l’excellence de la production apicole maghrébine. En 2025, La Miellée une entreprise apicole algérienne a remporté deux médailles d’or, confirmant la montée en puissance des pays du Maghreb sur la scène internationale du miel.

Le Maghreb dispose de plusieurs siècles d’expérience et d’un potentiel apicole considérable, soutenu par une diversité floristique exceptionnelle et des conditions climatiques favorables dans certaines régions.

En 2020, la production de miel était estimée à 5377 tonnes en Algérie, 764 tonnes en Libye, 8334 tonnes au Maroc et 3645 tonnes en Tunisie. Des volumes en forte progression, mais encore très inférieur à la production égyptienne, estimée à près de 30 000 tonnes annuelles.

Les défis et opportunités du secteur

Malgré ces performances encourageantes, l’apiculture maghrébine fait face à plusieurs défis majeurs :

Les défis climatiques et sanitaires. L’Algérie, par exemple, dont la production est en hausse régulière depuis 15 ans, cumule des difficultés liées à la sécheresse, la forte mortalité des abeilles et la présence de maladies apicoles. Le varroa, parasite dévastateur des colonies, représente une menace constante pour les apiculteurs de la région.

La préservation des espèces locales est un enjeu crucial concerne la préservation des abeilles endémiques, notamment l’abeille jaune saharienne au Maroc et l’abeille tellienne Apis mellifera intermissa en Algérie. Ces espèces locales, adaptées aux conditions climatiques régionales, constituent un patrimoine génétique précieux.

Les initiatives de développement

La FAO a lancé un projet en collaboration avec l’Union du Maghreb arabe (UMA) pour soutenir le développement de l’apiculture dans les pays du Maghreb, mettant l’accent sur les pratiques durables et la conservation de la biodiversité.

En Algérie, l’Association nationale des apiculteurs professionnels (ANAP) a pris l’initiative de professionnaliser le secteur apicole en se concentrant sur l’amélioration génétique des populations d’abeilles locales et leur adaptation au changement climatique.

Un succès algérien qui fait rayonner l’apiculture maghrébine

La société algérienne La Miellée illustre parfaitement l’essor de l’apiculture moderne au Maghreb. Créée il y a sept ans, cette entreprise familiale s’est imposée comme un acteur majeur du secteur en développant une approche qui conjugue savoir-faire ancestral et techniques contemporaines. Son triomphe aux prestigieux London International Honey Awards 2025, où elle a décroché un double titre – excellence gustative pour son nectar de jujubier et créativité pour son conditionnement -, marque un tournant symbolique pour l’industrie apicole algérienne.

Ce qui distingue La Miellée, c’est sa philosophie collaborative : plutôt que de se contenter d’une production centralisée, l’entreprise a tissé des partenariats avec des apiculteurs locaux répartis sur l’ensemble du territoire algérien. Cette stratégie permet de valoriser la diversité des terroirs, du Tell au Sahara, tout en garantissant une traçabilité exemplaire.

Le miel de jujubier récompensé à Londres, aux propriétés thérapeutiques reconnues, symbolise cette approche respectueuse de l’environnement. L’entreprise s’engage également dans une démarche écoresponsable en privilégiant des emballages durables, démontrant qu’innovation rime avec conscience environnementale. Cette reconnaissance internationale ouvre de nouvelles perspectives pour l’ensemble de la filière apicole maghrébine, prouvant que l’excellence locale peut conquérir les marchés mondiaux les plus exigeants.

L’avenir du miel maghrébin s’annonce prometteur, porté par la passion des apiculteurs, la richesse de la biodiversité régionale et une volonté commune de préserver ce patrimoine naturel tout en l’adaptant aux défis contemporains.