Flambée du prix de l’or : entretien exclusif avec Nicolas Cracco, CEO de GOLD AVENUE

La récente flambée des prix de l’or soulève de nombreuses interrogations sur les raisons de cette hausse et ses perspectives d’évolution. Dans un entretien exclusif avec Nicolas Cracco, CEO de GOLD AVENUE, nous explorons les facteurs qui alimentent cette montée historique, notamment les tensions géopolitiques et économiques mondiales. L’or, en tant que valeur refuge, continue de séduire les investisseurs, notamment dans un contexte d’incertitudes. Ce phénomène attire aussi un nombre croissant d’investisseurs africains, attirés par les services digitalisés et responsables proposés par GOLD AVENUE.

Entretien exclusif

Afrik : Le prix de l’or a atteint un nouveau sommet historique. Quelles sont les principales raisons derrière cette augmentation, et à quel point pensez-vous que ce niveau pourrait se maintenir ou continuer à augmenter à court et moyen terme ?

Nicolas Cracco : Il est vrai que l’or atteint des niveaux non seulement historiques, mais surtout qu’il aurait été impensable d’atteindre si vite, il y a à peine deux ans. Alors que le cours a récemment dépassé les 3 100 dollars l’once et s’approche même doucement des 3 000 euros l’once. Cette nouvelle envolée s’explique par un ensemble de tensions économiques et géopolitiques : d’abord la guerre commerciale et tarifaire lancée par les États-Unis, l’inflation persistante, les politiques monétaires plus souples, et surtout, une demande record des banques centrales. En mars, nous avons enregistré une hausse de 79% des commandes sur notre plateforme par rapport à la semaine précédente, ce qui montre un fort appétit des investisseurs. Tant que l’incertitude domine et que les marchés restent fébriles, la pression à la hausse sur l’or pourrait se maintenir à court terme. À moyen terme, tout dépendra de la trajectoire des taux et de la stabilité du système financier global, mais on voit assez nettement un intérêt des investisseurs pour les actifs refuges comme l’or.

L’élection de Donald Trump a-t-elle un impact sur les marchés financiers et, en particulier, sur le cours de l’or ? Quels sont les éléments à prendre en compte pour anticiper l’évolution des prix de l’or à présent qu’il est de nouveau Président ?

Le retour de Donald Trump alimente les craintes de tensions commerciales et de politiques économiques moins prévisibles. Historiquement, ce type de contexte profite à l’or, perçu comme une valeur refuge. Les menaces récentes sur les tarifs douaniers, notamment vis-à-vis de l’Europe, ont contribué à la dernière envolée des prix.

Dans un contexte d’incertitudes géopolitiques et économiques mondiales, pourquoi l’or reste-t-il une valeur refuge pour les investisseurs ? Quel est l’impact des crises économiques sur les fluctuations de l’or ?

L’or est un actif physique, tangible, sans risque de défaut ou de contrepartie, indépendant des décisions d’un État ou d’une banque centrale. Lors des crises, qu’elles soient économiques ou géopolitiques, les investisseurs cherchent à sécuriser leur patrimoine. L’histoire le prouve : l’or tend à monter quand les marchés perdent confiance. Aujourd’hui, face aux tensions géopolitiques et à l’instabilité monétaire, l’or redevient un pilier de confiance.

Pour les investisseurs particuliers, quelles stratégies recommandez-vous face à la hausse continue du prix de l’or ?

Même à un niveau élevé, l’or reste pertinent en tant qu’assurance patrimoniale. Une des stratégies les plus souvent privilégiée par ceux qui commencent à investir dans l’or est ce qu’on appelle la stratégie DCA. Il s’agit d’investir régulièrement avec la même somme ou le même produit, sans chercher à “timer” le marché. Cela permet de lisser le prix d’achat dans le temps. L’objectif n’est pas de spéculer, mais de construire une réserve de valeur durable. Bien entendu, à chaque investisseur sa stratégie, qui dépendra aussi de votre appétence au risque ou de votre volonté de diversification. Beaucoup d’investisseurs cherchent à mettre entre 5% et 10% de leurs investissements dans l’or, mais les investisseurs plus conservateurs peuvent monter plus haut alors que ceux cherchant à ajouter un peu de risque peuvent aussi se tourner vers l’argent qui est plus volatil que l’or.

Quel rôle, votre structure, GOLD AVENUE, joue-t-elle dans la promotion de pratiques durables et éthiques pour l’or extrait en Afrique ?

En tant que revendeur d’or pour les particuliers, nous sommes très en aval de la chaîne de production, loin des sites d’extraction, là où la majorité de l’enjeu de durabilité se joue pour l’or. Mais MKS PAMP, sa société sœur (membre de MKS PAMP GROUP), raffineur et fabricant suisse de référence des produits PAMP est un des leaders de l’industrie sur les initiatives ESG et applique des politiques strictes en matière d’approvisionnement responsable. Par exemple, en tant que membre certifié du Responsible Jewellery Council (RJC) MKS PAMP adhère aux standards de certification volontaires établis par le RJC et son Code de Pratiques, garantissant que tous les métaux précieux de leur chaîne d’approvisionnement ne sont pas entachés par des conflits ou des violations des droits de l’homme. MKS PAMP a ainsi lancé de nombreuses initiatives à l’échelle internationale et collabore étroitement avec diverses organisations du secteur pour établir les codes de conduite les plus élevés pour l’industrie. Ces standards rigoureux permettent de garantir que l’or raffiné par MKS PAMP et revendu sur GOLD AVENUE est conforme aux normes éthiques les plus strictes.

Nous accueillons avec intérêt les clients africains souhaitant stocker leur or dans nos coffres en Suisse ou en Allemagne via notre plateforme ou notre application mobile

Grâce à MKS PAMP et à sa gamme de produits PAMP, GOLD AVENUE a également commencé à commercialiser des produits certifiés par le Carbon Trust, dont les derniers en date seront des produits certifiés « Carbon Reduced », dont les émissions de carbone ont été réduites depuis plusieurs années. Il s’agit de l’une des dernières initiatives de MKS PAMP visant les revendeurs et investisseurs particuliers pour encourager une chaîne de production de l’or à plus faible impact environnemental, y compris pour l’or provenant d’Afrique, et ainsi promouvoir des pratiques plus durables.

Comment GOLD AVENUE perçoit-elle l’intérêt des investisseurs africains pour l’achat d’or en ligne ?

Notre activité est pour l’instant centrée sur l’Europe car c’est là où nous proposons nos services de livraisons. Mais nous accueillons avec intérêt les clients africains souhaitant stocker leur or dans nos coffres en Suisse ou en Allemagne via notre plateforme ou notre application mobile. Notre service digitalisé et notre offre qui rend accessible l’achat d’or à partir de 100€ accompagné du stockage gratuit et de la revente sans commission, attirent une audience assez large et internationale qui vont de l’investisseur expert à celui qui débute. On voit bien que notre plateforme séduit de plus en plus une génération jeune et connectée, en particulier en Afrique francophone et dans les populations d’origine africaines en France.

Comment GOLD AVENUE prend-elle en compte la provenance de l’or dans ses transactions, et quelles sont les initiatives prises pour garantir la transparence de la chaîne d’approvisionnement ?

Nous ne traitons qu’avec des partenaires certifiés et des acteurs reconnus de l’industrie dont les processus de traçabilité sont rigoureusement contrôlés. La très grande majorité de nos produits sont issus de raffineurs reconnus par la LBMA, qui impose des audits stricts sur l’origine de l’or. De plus MKS PAMP est activement engagée dans des projets innovants de traçabilité, pour renforcer la transparence sur toute la chaîne d’approvisionnement. C’est le cas par exemple de la solution de traçabilité Provenance™, qui assure la création d’une ligne de production dédiée pour une séparation complète de l’or tout au long du processus de raffinage et de frappe, garantissant ainsi une traçabilité totale de l’or. Cette initiative renforce notre engagement envers une chaîne d’approvisionnement transparente, traçable et responsable.