L’or africain : un commerce opaque et lucratif au cœur de graves violations des droits humains

Selon une étude récente de l’ONG suisse Swissaid, entre 321 et 474 tonnes d’or artisanal sont produites, chaque année, en Afrique sans être déclarées. Cela représente une valeur comprise entre 24 et 35 milliards de dollars et correspond à 72 et 80% de la production totale d’or artisanal du continent.

Pire encore, la contrebande d’or en Afrique a plus que doublé entre 2012 et 2022, avec au moins 435 tonnes d’or exportées illégalement du continent, rien qu’en 2022. Ces chiffres alarmants mettent en lumière l’ampleur du commerce illégal d’or en Afrique et ses conséquences néfastes. Selon l’ONG, ce manque de contrôle sur la production et le commerce de l’or prive les États africains de précieuses ressources financières. L’or représentant la principale source de recettes pour de nombreux pays du continent.

Conséquences désastreuses pour les populations et les États

Il est établi, en outre, que l’exploitation minière artisanale de l’or est souvent associée à de graves violations des droits humains et à des dégradations environnementales importantes. Les mineurs, souvent des enfants, travaillent dans des conditions dangereuses et insalubres, exposés à des produits chimiques toxiques et à des risques d’accident. L’or illégal alimente également les conflits armés en Afrique.

Les groupes rebelles et les milices utilisent les revenus de la vente d’or pour financer leurs activités, plongeant ainsi les populations dans des cycles de violence et d’instabilité. Face à ces défis importants, l’étude de Swissaid appelle à une plus grande transparence dans le commerce de l’or africain. Appelant les États et l’industrie à assumer leurs responsabilités et prendre des mesures concrètes pour lutter contre l’exploitation illégale de l’or et ses conséquences néfastes.

Appel à la transparence et à la responsabilité

L’ONG insiste sur l’urgence de mettre en place des mécanismes de traçabilité et de certification de l’or, de renforcer les contrôles aux frontières et de soutenir les initiatives visant à améliorer les conditions de travail des mineurs artisanaux. Elle appelle, par ailleurs, à sensibiliser les consommateurs et les entreprises aux enjeux liés à l’or illégal et de les encourager à privilégier l’or provenant de sources responsables.

Consciente des défis que représente la lutte contre le commerce illégal d’or en Afrique, Swissaid appelle à la nécessite d’une action concertée de la part des gouvernements, des organisations internationales, de la société civile et du secteur privé. L’ONG appelle à une action commune pour une plus grande transparence et une meilleure gouvernance. Ce qui pourrait aboutir à mettre fin à ce commerce illégal et contribuer à un développement durable et équitable du continent africain.