Un gisement d’or de 155 tonnes découvert en Côte d’Ivoire

Un gisement aurifère a été découvert dans le nord de la Côte d’Ivoire. Une nouvelle prometteuse pour l’économie du pays et la région, puisque ce gisement « de classe mondiale », baptisé projet Koné, recèle 5 millions d’onces d’or. Soit l’équivalent de 155,5 tonnes.

Exploitation imminente, durée de vie de 20 ans

Les travaux de construction de la mine débuteront au cours du dernier trimestre 2024 pour une entrée en production en 2027. De beaux jours pour le secteur minier de la Côte d’Ivoire. La durée de vie de la mine est estimée à 20 ans, ce qui laisse entrevoir une exploitation durable et des retombées économiques importantes sur la longue durée. L’usine du projet Koné aura une capacité annuelle de traitement de 11 millions de tonnes de minerai.

Cette découverte fera de l’usine la troisième plus grande en Afrique de l’Ouest. Cette capacité permettra d’extraire une quantité importante d’or tout en respectant les normes environnementales en Côte d’Ivoire. Le projet Koné mobilisera un investissement initial de 400 milliards de francs CFA (environ 610 millions d’euros). Cet investissement permettra la création de 4 500 emplois directs et indirects, contribuant ainsi à dynamiser l’économie locale.

Financement de projets sociaux

Outre les créations d’emplois, le projet Koné prévoit également le financement de projets sociaux en faveur des populations des localités concernées. Cela permettra d’améliorer leurs conditions de vie et de favoriser le développement de la région. Cette découverte positionne la Côte d’Ivoire comme un acteur important dans l’industrie aurifère africaine. Le pays, actuellement classé 9ème producteur d’or en Afrique, devrait voir sa production augmenter considérablement grâce à l’exploitation du projet Koné.

Les autorités ivoiriennes et les responsables du projet Koné ont pris l’engagement d’exploiter le gisement de manière responsable et respectueuse de l’environnement. Des mesures seront mises en place pour minimiser l’impact de l’exploitation sur la faune et la flore.