L’or franchit la barre historique des 2200 dollars l’once

Le prix de l’or a atteint un nouveau pic historique, ce jeudi, dépassant 2 200 dollars l’once. Cette ascension fulgurante est attribuée à la confirmation par la Réserve fédérale américaine (FED), la veille, de sa prévision de baisses de taux multiples en 2024, et ce malgré une inflation persistante.

L’once d’or a atteint un pic à 2 220 dollars, selon l’agence Bloomberg, surpassant les records précédents établis. Depuis la mi-février, le cours du métal précieux a connu une croissance remarquable de près de 12%. Les marchés boursiers asiatiques et la Bourse de New York ont connu une envolée tandis que le dollar a reculé après que la FED a confirmé son intention de baisser les taux d’intérêt à trois reprises en 2024, en dépit des pressions inflationnistes persistantes.

Prix déterminé par l’offre et la demande

«Ce que nous avons observé hier soir, c’était un feu vert pour le retour des investisseurs sur le marché de l’or», a déclaré Chris Weston, analyste chez Pepperstone Group. La faiblesse du dollar a également contribué à la flambée du prix de l’or, renforçant son attractivité en tant que valeur refuge dans un contexte d’incertitudes géopolitiques accrues, notamment depuis le début de l’offensive israélienne à Gaza.

Au cours des 50 dernières années, le prix de l’or a augmenté de manière significative. En 1970, l’once d’or se vendait 35 dollars. En 2023, l’once d’or se vendait 1 800 dollars. Cette augmentation représente une croissance de plus de 5 000%. Un certain nombre de facteurs contribuent à l’évolution du prix de l’or. Comme pour tout actif, le prix de l’or est déterminé par l’offre et la demande.

L’or, un investissement sûr

Si la demande d’or augmente plus rapidement que l’offre, le prix de l’or augmentera. Lorsque l’inflation augmente, la valeur de la monnaie diminue. Cela rend l’or plus attractif en tant que valeur refuge. Lorsque les taux d’intérêt augmentent, les autres investissements deviennent plus attractifs. Cela peut entraîner une baisse du prix de l’or.

En période d’incertitude géopolitique, les investisseurs se tournent souvent vers l’or comme valeur refuge. Ce qui peut entraîner une augmentation du prix de l’or. Ce bien précieux est considéré comme un investissement sûr. L’or a tendance à conserver sa valeur en période d’incertitude économique. L’or est également utilisé comme couverture contre l’inflation.