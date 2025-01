Essaouira, Chefchaouen : ces villes marocaines qui pourraient détrôner Marrakech !

Marrakech, longtemps perçue comme la destination touristique phare du Maroc, pourrait bientôt avoir des rivaux de taille. Parmi eux, Essaouira, Chefchaouen et d’autres villes, dont les projets de développement ambitieux pourraient bien bouleverser la hiérarchie des villes touristiques du royaume.

Essaouira, surnommée la « Cité des Alizées », bénéficie déjà d’une forte popularité grâce à son charme unique. Située sur la côte Atlantique, elle attire de nombreux visiteurs, notamment ceux en quête de fraîcheur durant les chauds mois d’été. Contrairement à Marrakech, qui ne possède pas d’accès direct à la mer, Essaouira bénéficie d’un atout : sa plage, à la fois accessible et agréable, qui séduit les voyageurs. Cependant, la ville ne se contente pas de son littoral. Le gouvernement marocain, en collaboration avec des investisseurs étrangers, relance le projet de la station touristique Essaouira-Mogador, un développement ambitieux qui pourrait propulser la ville au premier plan du tourisme mondial.

Permettre à Essaouira de se démarquer encore davantage

En décembre 2024, un consortium mené par le milliardaire égyptien Samih Sawiris, accompagné de Hussain Al Nowais et Hossam Al Shaer, a signé un accord de financement de 230 millions de dollars pour ce projet. Au total, 500 millions d’euros sont nécessaires pour le réaliser sur une période de dix ans. Le projet, qui peine à voir le jour depuis son lancement en 2006 dans le cadre du plan Azur, semble désormais sur la voie de la concrétisation grâce à cet investissement massif. Pour la ministre du Tourisme, Fatim-Zohra Ammor, cet engagement financier devrait permettre à Essaouira de se démarquer encore davantage sur la scène touristique internationale.

Si l’investissement permettra de booster son attractivité, Essaouira est attendue pour améliorer ses infrastructures, notamment dans les domaines du transport, de l’hébergement et des services touristiques. Abdellatif Abouricha, responsable du Conseil régional du Tourisme de Marrakech, souligne que l’acheminement des touristes et la mise à niveau des structures d’accueil sont essentiels pour éviter que ces lacunes n’entravent son ambition de rivaliser avec d’autres grandes destinations marocaines. Pourtant, son potentiel est évident : un tiers de ses visiteurs proviennent déjà du marché interne, ce qui témoigne de son attrait croissant.

Petite perle bleue qui attire de nombreux voyageurs

Outre Essaouira, une autre ville pourrait également devenir une alternative de choix pour les touristes en quête de nouvelles découvertes : Chefchaouen. Située dans les montagnes du Rif, cette petite perle bleue du Maroc attire déjà de nombreux voyageurs par son ambiance paisible et ses paysages à couper le souffle. Ses ruelles étroites, bordées de maisons peintes dans des nuances de bleu, font de la ville un véritable lieu d’évasion. Sa médina, classée parmi les plus belles du monde, regorge de boutiques d’artisanat où l’on peut dénicher des trésors uniques.

La célèbre rue Callejon El Asri, décorée de pots de fleurs colorés, a même été élue l’une des plus belles rues du monde en 2023. Le charme de Chefchaouen ne se limite pas à son architecture : les touristes peuvent y faire des randonnées dans le parc national de Talassemtane ou se baigner dans les piscines naturelles des Cascades d’Akchour. Ce n’est pas tout : Chefchaouen conserve un fort héritage andalou et une influence hispano-mauresque qui la distingue des autres villes marocaines.

Chefchaouen et son énorme potentiel touristique

La ville offre aussi une immersion unique dans l’histoire et la culture locale, notamment à travers la Kasbah qui abrite un musée ethnologique dédié à la région. Ces atouts confèrent à Chefchaouen un potentiel touristique énorme. De plus, sa proximité avec Tanger et sa facilité d’accès en font un excellent point de départ pour explorer le nord du pays. Bien que Marrakech reste une destination incontournable, il est évident que des villes comme Essaouira et Chefchaouen sont bien placées pour lui faire de l’ombre.

Leur charme, associé à des projets de développement ambitieux, pourrait bien changer la donne dans les années à venir. Toutefois, comme le souligne Abdellatif Abouricha, ces destinations devront continuer à investir dans leurs infrastructures pour rivaliser avec la renommée et les services déjà bien établis de la ville rouge. Le Maroc regorge de perles encore méconnues ou en pleine transformation. Si Marrakech garde son statut de leader, d’autres villes ne tarderont pas à se faire une place de choix sur la scène touristique internationale.