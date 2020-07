Maroc : nouvelle colère de Mohammed VI contre Tanger, Fès et Casablanca ?

Après le point fait par le ministère marocain de la Santé sur le Coronavirus, au cours des dernières 24 heures, toutes les conditions sont réunies pour que les villes de Tanger, Fès et Casablanca déclenchent une nouvelle colère royale.

Alors que le nombre de contaminations au Coronavirus enregistrées le dimanche 19 juillet au Maroc, s’élève à 221, selon le ministère de la Santé ; ce qui portait le total des cas de Covid-19 à 17 236 depuis mars dernier, ce lundi 20 juillet 2020 à 17 heures, le Maroc a enregistré 326 nouveaux cas confirmés au Coronavirus. Ce qui porte désormais le nombre de contamination à la maladie à 17 562 cas.

Selon le ministère marocain de la Santé, sur les 326 nouveaux cas de Coronavirus, 91% ont été détectés à travers le suivi des cas contacts des clusters déjà découverts auparavant. Les 9% étant des cas issus de la transmission communautaire. Ce qui fait comprendre que le virus continue de circules au Maroc, malgré les instructions données et les recommandations faites.

Les chiffres les plus importants ont été enregistrés dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, avec 181 nouveaux cas. 167 à Tanger, 8 à Fahs Anjra, 2 à Chefchaouen, 2 à Tétouan, 1 à M’diq, 1 à El Hoceima. Vient ensuite la région de Fès-Meknès avec 59 cas à Fès, 3 Meknès et 2 à Moulay Yacoub. La région de Casablanca-Settat vient en troisième zon la plus touchée, ce lundi, avec un total de 48 cas, tous à Casablanca.

Par ailleurs, selon des informations de Hespress, 15 cas ont été recensés à Marrakech Safi dont 13 dans la ville de Marrakech, 1 à Kelâat Sraghna, 1 à Rhamna. Toujours selon le ministère marocain de la Santé, dans son bilan de ce lundi, 3 nouveaux décès ont été enregistrés durant ces dernières 24 heures, portant le nombre de morts du Covid-19 dans ce pays d’Afrique du Nord à 276.

Ces dernières 24 heures, 211 nouvelles guérisons ont été enregistrées portant le total à 15.132 personnes. A ce jour, le Maroc compte 2 154 cas sont encore sous traitement dans les différentes structures sanitaires du royaume.

Répartition des nouveaux cas

– 181 nouveaux cas dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima

– 64 nouveaux cas dans la région de Fès-Meknès

– 48 cas dans la région de Casablanca-Settat

– 15 nouveaux cas dans la région de Marrakech-Safi

– 5 nouveaux cas dans la région de Rabat-Salé-Kénitra

– 4 nouveaux cas dans la région de l’Oriental

– 3 nouveaux cas dans la région de Dakhla

– 2 nouveaux cas dans la région de Beni-Mellal-Khénifra

– 1 nouveau cas dans la région de Guelmim Oued Noun