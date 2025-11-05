El Hadji Diouf visé par une plainte pour abandon de famille : son ex-épouse réclame 30 millions F CFA

L’image de l’ex-star du football sénégalais El Hadji Diouf, longtemps perçue comme celle d’un champion charismatique et d’un symbole national, est aujourd’hui de nouveau écornée par une affaire privée portée devant la justice. Son ex-épouse, Valérie Bishop, l’accuse d’avoir manqué à ses devoirs familiaux et réclame une importante compensation financière. Ce nouvel épisode judiciaire, mêlant célébrité, responsabilité et vie intime, remet sous les projecteurs une figure emblématique du sport africain désormais confrontée à des accusations lourdes de conséquences.

L’ancien footballeur international sénégalais El Hadji Ousseynou Diouf, grande figure des Lions de la Teranga et double Ballon d’Or africain, se retrouve au cœur d’une nouvelle affaire judiciaire. Selon le quotidien L’Observateur, l’ex-attaquant de Liverpool et du RC Lens est poursuivi pour abandon de famille et non-paiement de pension alimentaire par son ex-épouse, Valérie Bishop.

Une procédure engagée pour non-paiement de pension alimentaire

L’affaire, rapportée dans l’édition de ce mercredi 5 novembre 2025 du journal L’Observateur, fait état d’arriérés de pension s’élevant à près de 10 millions de francs CFA. Cette somme correspondrait à des impayés accumulés entre mars 2024 et septembre 2025, au titre de la pension destinée à leur fille Keyla, née en 2008. D’après la même source, la plaignante réclame également 20 millions de francs CFA supplémentaires au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par l’enfant. Le montant total réclamé s’élèverait donc à 30 millions F CFA.

Le divorce entre El Hadji Diouf et Valérie Bishop avait été prononcé le 12 juillet 2023, aux torts exclusifs du footballeur. Le jugement attribuait la garde exclusive de l’enfant à la mère, tout en fixant une pension mensuelle de 500 000 F CFA. Diouf devait également assumer la prise en charge des frais médicaux et scolaires de sa fille.

L’ancien international accusé de manquement à ses obligations

Toujours selon L’Observateur, la partie civile soutient que Diouf n’a pas respecté ses engagements, accumulant plusieurs mois de retard dans le versement de la pension. L’avocat de Valérie Bishop estime que l’ancien joueur est pourtant « parfaitement solvable », soulignant ses revenus issus de contrats publicitaires, de son poste à la Fédération sénégalaise de football (FSF) et de biens immobiliers locatifs.

L’affaire sera jugée le 5 décembre 2025, date à laquelle le tribunal se prononcera sur la plainte déposée pour violation de l’article 351 du Code pénal sénégalais. Cet article prévoit des sanctions pour toute personne refusant sciemment de verser la pension alimentaire fixée par décision de justice. Cette affaire survient alors qu’El Hadji Diouf, aujourd’hui âgé de 44 ans, est régulièrement présent dans les médias et les événements sportifs au Sénégal.

Une image publique mise à l’épreuve

Ancien capitaine emblématique de l’équipe nationale, était devenu conseiller spécial de l’ancien président de la FSF, Augustin Senghor. Très impliqué dans la vie publique, El Hadji Ousseynou Diouf s’est souvent exprimé sur la réussite du football sénégalais, notamment après le sacre des Lions à la CAN 2022. Cependant, cette nouvelle controverse pourrait nuire à une réputation déjà marquée par plusieurs polémiques au cours de sa carrière.

Né à Saint-Louis du Sénégal en 1981, El Hadji Diouf s’était révélé au grand public grâce à ses performances exceptionnelles avec le RC Lens, avant de rejoindre Liverpool en 2002, juste après la Coupe du Monde où le Sénégal avait atteint les quarts de finale. Malgré un talent indéniable, sa carrière européenne fut émaillée de controverses disciplinaires et de relations tendues avec certains entraîneurs. Après des passages mitigés à Bolton, Sunderland et Leeds United, il mit un terme à sa carrière de joueur professionnel en 2015.

Des années de gloire à une fin de carrière mouvementée

À la retraite, Diouf s’est reconverti dans la communication et la promotion du sport au Sénégal. Il a également fondé une académie de football destinée à détecter et former de jeunes talents issus des quartiers populaires. Son engagement social et sportif lui a valu le respect d’une partie du public, même si son tempérament explosif et ses déclarations médiatiques ont parfois ravivé d’anciennes polémiques.

Ce nouvel épisode judiciaire ternit quelque peu l’image d’un joueur qui reste, malgré tout, une légende du football africain. Diouf demeure le seul footballeur sénégalais à avoir été Ballon d’Or africain à deux reprises (2001 et 2002). Une performance qui a inspiré toute une génération de jeunes sportifs.