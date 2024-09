Égypte : au moins 4 morts et des dizaines de blessés dans un accident ferroviaire

Samedi macabre en Égypte où deux trains sont entrés en collision dans le nord du pays causant la mort de plusieurs personnes dont des enfants, selon des informations du ministère de la Santé et des médias.

C’est dans la ville de Zagazig, province de Sharqiya que le drame a eu lieu, affirme l’autorité ferroviaire. Sur les 49 blessés, le ministère de la Santé et des médias révèle que 44 d’entre eux pourraient bientôt sortir des hôpitaux où ils ont été admis. Quant aux cinq autres, ils resteront placés « sous surveillance médicale ».

Succession de drames sur la voie ferrée

Ces incidents sont récurrents en Égypte et résulte d’une gestion jugée mauvaise par la population. En effet, le système ferroviaire fait face à l’usure du temps alors qu’il est utilisé par plus d’une centaine de millions d’égyptiens qui accusent les autorités de négligence par rapport à l’état de ce moyens de transport. Déraillements meurtriers ou encore collisions sont récurrents et peuvent être liés à des problèmes d’infrastructure et de maintenance.

En 2021 déjà, deux accidents ferroviaires, survenus en l’espace d’un mois, avaient causé la mort de plus de 40 personnes. Ce qui avait entraîné le limogeage du président de l’Autorité des chemins de fer et l’interpellation des deux conducteurs. Il aura fallu plusieurs heures aux ouvriers pour réussir à dégager et remettre en service la voie ferrée très fréquentée, qui permet de rejoindre la métropole d’Alexandrie depuis le Caire.

370 morts dans un accident ferroviaire

Les sauveteurs, à l’aide de projecteurs, ont ratissé toute la zone à la recherche de victimes après ce qui est considéré comme l’un des plus meurtriers accidents ferroviaires survenus en Égypte. En mars 2024, au moins quatre personnes ont perdu la vie et 23 autres ont été blessées dans un déraillement de train, au nord du Caire.

L’incident ferroviaire le plus meurtrier jamais connu en Égypte à ce jour a eu lieu en 2002, lorsque l’incendie d’un train a entraîné la mort de plus de 370 personnes, à quelques kilomètres au sud du Caire.