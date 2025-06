DJ Snake reçu par Abdelmadjid Tebboune : quand l’Algérie célèbre l’enfant prodige de la diaspora

Le Président algérien, Abdelmadjid Tebboune, a accueilli au Palais d’El Mouradia l’un des artistes les plus influents de la scène musicale mondiale : DJ Snake. Né William Grigahcine à Paris, l’artiste électro de renommée internationale, d’origine maternelle algérienne (Tlemcen), a été honoré par cette audience présidentielle. Cette rencontre officialise la reconnaissance par l’État algérien du parcours exceptionnel d’un enfant de la diaspora, devenu un symbole de réussite et de fierté nationale.

Une fierté algérienne sur les plus grandes scènes

DJ Snake, connu pour des hits planétaires tels que Turn Down for What, Lean On ou Taki Taki, a conquis les scènes de festivals majeurs comme Coachella ou Tomorrowland. Pourtant, derrière ce succès mondial, l’artiste a toujours revendiqué avec fierté ses racines algériennes. Il parle souvent de Tlemcen, de sa grand-mère, et des influences musicales du Maghreb qui nourrissent ses créations. Et c’est dans ce cadre que l’artiste a été reçu, hier lundi, au Palais d’El Mouradia, par le chef de l’Etat algérien, Abdelmadjid Tebboune.

La réception par le Président Tebboune n’est pas qu’un geste protocolaire. Elle témoigne d’une volonté d’encourager les liens entre l’Algérie et sa diaspora artistique. DJ Snake, touché par cet honneur, a partagé l’événement sur ses réseaux en parlant d’un « moment fort » et d’un « honneur immense ». Cette reconnaissance pourrait ouvrir la voie à de futurs projets culturels, notamment un concert en Algérie, un rêve que l’artiste exprime depuis longtemps.

Un album en hommage au métissage

Prévu pour le 5 septembre 2025, le prochain album de DJ Snake, intitulé « Nomad », s’annonce comme une œuvre profonde et personnelle. Ce titre évoque à la fois l’errance, la quête identitaire et le tissage culturel entre l’Orient et l’Occident. « Nomad » promet d’être plus qu’un simple album : un manifeste de son parcours, de ses influences, et de son engagement à construire des ponts entre les peuples et les sons.

Pour de nombreux jeunes Algériens et Franco-Algériens, DJ Snake représente bien plus qu’un artiste. Il est un modèle d’authenticité, de réussite et de fidélité à ses origines. Le geste du Président Tebboune vient renforcer cette symbolique : celle d’un pays qui regarde ses talents avec fierté, et les place au cœur de sa diplomatie culturelle.

Une image forte, un message d’unité

L’image de DJ Snake, ancien graffeur des rues de banlieue, aujourd’hui star mondiale, serrant la main du Président Tebboune, envoie un message fort : l’Algérie est fière de ses enfants, d’où qu’ils viennent. Cette rencontre entre culture et politique incarne l’espoir d’un dialogue plus riche entre le pays et sa jeunesse, en Algérie comme à l’étranger. Une main tendue à la modernité, au talent, et à l’avenir.