Saad Lamjarred face à la justice dans une affaire l’opposant à Laura Prioul : un procès en appel sous tension

Le chanteur marocain Saad Lamjarred est de retour devant la justice française. Du 2 au 6 juin 2025, il comparaît libre devant la cour d’assises d’appel du Val-de-Marne pour répondre des accusations de viol et violences aggravées sur une jeune Française. En février 2023, il avait été condamné à six ans de prison par la cour d’assises de Paris pour des faits survenus en 2016.

A compter de ce lundi 2 juin 2025, jusqu’au 6 juin prochain, le chanteur marocain Saad Lamjarred fera son retour devant la justice française. Le musicien comparaît libre devant la cour d’assises d’appel du Val-de-Marne pour répondre des accusations de viol et violences aggravées sur une jeune Française, Laura Prioul. Libéré provisoirement en avril 2023, Lamjarred a fait appel de cette décision, relançant une affaire médiatisée et émotionnellement éprouvante pour la victime, selon ses avocats.

Carrière artistique en chute libre

Depuis le début de cette affaire, la carrière de Lamjarred a subi un revers sévère. Plusieurs concerts, dont un prévu au Caire en 2020, ont été annulés sous la pression du public. Sur les plateformes numériques, ses vidéos ont connu une forte baisse de visibilité, notamment sur YouTube, où il accuse la plateforme de limiter sa monétisation.

En février 2025, Lamjarred a reçu le prix « Love Brand 2025 » de l’association Les Impériales. Cette distinction a immédiatement suscité un tollé. Face à la polémique, l’association a retiré sa promotion du prix et promis d’introduire des critères éthiques dans ses futures sélections, en rappelant que le prix résultait d’un sondage indépendant.

Une image publique et une carrière en question

En parallèle de ses démêlés judiciaires, l’artiste est au centre de critiques concernant son apparence et ses choix vestimentaires jugés provocateurs. Sa transformation physique, cheveux colorés et looks extravagants, divise son public. Certains y voient une affirmation artistique, d’autres un décalage avec l’image attendue d’un chanteur de pop marocain.

Alors que Lamjarred prépare un nouveau single intitulé Sagfa, il reste enlisé dans une tourmente mêlant scandale judiciaire, remise en question publique et crise de réputation. Ce procès en appel pourrait être décisif tant pour sa liberté que pour sa carrière.