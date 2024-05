L’avenir compromis de Saad Lamjarred sur les scènes du Maroc

Saad Lamjarred est de plus en plus un artiste controversé. La star, accusée de viols et d’agressions sexuelles, fait face à la volonté d’une partie du public marocain de l’exclure des scènes musicales.

L’affaire Saad Lamjarred, célèbre chanteur marocain, continue de défrayer la chronique. Le monde de la musique et les Marocains suivent de près sa tourmente judiciaire et ses rebondissements éthiques. Depuis 2016, Lamjarred est au cœur d’un scandale retentissant lorsqu’il est arrêté en France à la suite d’une plainte pour viol et agression sexuelle déposée par une jeune femme. Bien qu’il ait été libéré sous caution, il est à nouveau incarcéré en 2018, cette fois pour l’agression présumée d’une autre femme, en France.

Le tumulte judiciaire ne s’arrête pas là pour Lamjarred. En 2020, il est extradé vers le Maroc où il est confronté à des accusations similaires de viol et de séquestration. Après un procès marathon, il est finalement condamné à une peine de six ans de prison ferme en 2021. Cependant, en 2022, la Cour d’appel de Casablanca ordonne sa remise en liberté, réduisant sa peine à cinq ans de prison, dont quatre avec sursis. Cette décision suscite une indignation généralisée, particulièrement au Maroc, où des manifestations éclatent pour réclamer justice pour les victimes présumées.

Le festival Mawazine au centre des débats

Aujourd’hui, c’est autour du festival Mawazine 2024 ,qui se tiendra fin juin à Rabat, que se tournent les regards. Deux groupes d’internautes s’affrontent. Ses fans qui souhaitent le voir sur scène à côté des stars internationales qui vont se produire, Kylie Minogue, Burna Boy ou Nicki Minaj. Et les défenseurs des droits de l’homme et de la femme qui ont fait circuler une pétition demandant son interdiction de concert au Maroc. En outre, certains artistes marocains expriment leur consternation devant la visibilité continue de Lamjarred, malgré les graves accusations qui pèsent contre lui.

La décision d’exclure ou non Lamjarred des scènes musicales revient aux organisateurs de concerts, aux plateformes de streaming et au public. Cette décision sera cependant suivie de près car elle montrera l’évolution des mœurs au Maroc. Il faut rappeler que Saad Lamjarred a longtemps été proche du Palais et défendu par Eric Dupond-Moretti, l’avocat de Mohammed VI.

Pour autant, l’épouse de Lamjarred, Ghita Allaki, le soutient sans réserve, décrivant un homme aimant et attentionné, niant fermement les accusations portées contre lui. Une vision à l’opposée du témoignage accablant de Laura P., l’accusatrice, qui dépeint une soirée qui a tourné au cauchemar, marquée par la consommation de drogue et un viol présumé avec violence.

S’il est important de respecter la présomption d’innocence, il convient cependant probablement de réfléchir à une mise en retrait provisoire, le temps que la justice termine son travail. Le Festival Mawazine a donc une lourde responsabilité dans sa prochaine décision.