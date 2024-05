Mawazine 2024 revient à Rabat avec Burna Boy, les coréens d’Ateez et Nicki Minaj

Le festival Mawazine, reconnu comme l’un des grands rendez-vous musicaux d’Afrique, revient après trois ans d’absence. Pour sa 19ème édition, qui se tiendra du 21 au 29 juin 2024 à Rabat, Maroc, le Festival a attiré de grandes stars. Burna Boy, Ateez, MK, Calvin Harris et Nicki Minaj notamment sont annoncés.

Cette année, pour sa relance, le festival Mawazine attire des artistes de renommée internationale et marocaine, promettant une expérience inoubliable aux fans.

Têtes d’affiche et programmation exceptionnelle

Cette édition verra des performances de grandes stars telles que le DJ britannique Calvin Harris, qui se produira sur la scène Nahza le 27 juin, ou la diva marocaine Samira Saïd, qui fera un retour triomphal au Théâtre National Mohammed V le 28 juin. D’autres artistes de stature internationale, tels que le nigérian Burna Boy, le groupe de pop coréen d’Ateez, ou la star Nicki Minaj seront aussi sur les scènes.

Le festival se déroulera sur plusieurs scènes à travers Rabat, offrant ainsi une variété de spectacles gratuits en plus des concerts payants. Ainsi, cela garantit que Mawazine reste un événement accessible à tous, célébrant la diversité et la musique.

Un Engagement Culturel et Social

Mawazine est un évènement qui veut aller au-delà de la musique. En effet, c’est un festival engagé qui promeut les valeurs de diversité, de tolérance, et de dialogue interculturel. Les visiteurs peuvent également suivre un programme de conférences, d’expositions et d’ateliers centrés sur des thématiques sociales et culturelles.

Informations Pratiques

Dates : du 21 au 29 juin 2024

Lieu : Rabat, Maroc

Billetterie : les billets seront disponibles sur le site web du festival et dans les points de vente habituels.

Si vous cherchez un festival qui combine musique exceptionnelle, engagement culturel et festivités pour tous, Mawazine 2024 est le rendez-vous à ne pas manquer. Venez découvrir pourquoi Mawazine est un joyau dans le paysage culturel non seulement marocain mais aussi africain.