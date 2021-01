Nicki Minaj paie 240 millions de droits d’auteur à Tracy Chapman

La rappeuse Nicki Minaj paiera à la chanteuse Tracy Chapman 450 000 dollars (240 millions FCFA) pour régler un différend de droits d’auteur après avoir « emprunté » de grandes parties de l’une de ses chansons. Chapman a poursuivi Minaj en 2018, affirmant qu’elle avait utilisé des parties de « Baby, Can I Hold You Tonight » dans sa chanson « Sorry ».

Après avoir « emprunté » de grandes parties de l’une de ses chansons de Tracy Chapman, la rappeuse Nicki Minaj paiera 450 000 dollars (240 millions FCFA) pour régler un différend de droits d’auteur à la chanteuse américaine de 56 ans. Chapman a poursuivi Minaj en 2018, affirmant qu’elle avait utilisé des parties de « Baby, Can I Hold You Tonight » dans sa chanson « Sorry ». Bien que la chanson n’ait jamais été publiée, une version divulguée a fait son chemin vers la radio DJ Funkmaster Flex et est devenue virale sur les réseaux sociaux.

Tracy Chapman a accusé Minaj de partager la chanson avec Flex, bien que les deux aient nié cette version des faits. En effet, Nicki Minaj a écrit « Sorry » avec son collègue rappeur Nasir Bin Olu Dara Jones alias « Nas », lors de l’enregistrement de son quatrième album Queen, en 2018. Il était basé sur un échantillon du morceau de dancehall « Sorry » de l’artiste jamaïcain Shelly Thunder. Sauf que Minaj ignorait que cette chanson était basée sur « Baby, Can I Hold You Tonight », du premier album de Chapman’s Grammy, en 1988.

Après avoir découvert le lien, Minaj et son label ont demandé la permission d’utiliser la composition de Chapman, mais l’auteure-compositrice-interprète a refusé à plusieurs reprises. L’avocat de la chanteuse ayant déclaré qu’elle avait une politique générale contre l’octroi d’une telle autorisation. L’un des spécialistes travaillant pour Minaj aurait également su que Chapman figurait sur une liste non officielle « ne pas échantillonner ».

Dans un procès antérieur, la juge de district américaine Virginia A Phillips a jugé que l’expérimentation de Minaj avec la chanson de Chapman en studio constituait un « usage loyal ». Ce faisant, elle s’est rangée du côté des avocats de la rappeuse, qui ont soutenu que les artistes doivent être libres d’échantillonner de la musique tout en écrivant et en enregistrant, sans craindre d’être poursuivis une fois qu’ils approchent le détenteur des droits pour une licence.

« Une telle créativité fluide est importante pour tous les artistes, mais en particulier dans le hip-hop », a soutenu l’équipe de Minaj. « Avec cette catégorie de musique, un artiste d’enregistrement se rend généralement en studio et expérimente des dizaines de « beats » ou extraits de mélodies différents, avant de trouver une combinaison agréable », a-t-elle ajouté. Cependant, le juge Phillips a convenu qu’« une décision déracinant ces pratiques courantes limiterait la créativité et étoufferait l’innovation au sein de l’industrie de la musique ».