Retour sur la visite historique d’Abdelmadjid Tebboune en Mauritanie

Pour la première fois depuis 37 ans, un président algérien a foulé le sol mauritanien. Abdelmadjid Tebboune, chef de l’État algérien, a effectué une visite historique en Mauritanie pour participer à la Conférence continentale sur l’éducation, la jeunesse et l’employabilité, organisée par l’Union africaine (UA) à Nouakchott les 9, 10 et 11 décembre. Cette visite, marquée par des avancées diplomatiques et économiques, symbolise une nouvelle ère de coopération entre les deux pays voisins.

La dernière visite officielle d’un président algérien en Mauritanie remontait à 1987, sous la présidence de Chadli Bendjedid. Depuis, les relations bilatérales avaient été marquées par une certaine distance, malgré des échanges réguliers au niveau ministériel. Depuis son accession au pouvoir en 2019, le président mauritanien Mohamed Ould Ghazouani a effectué cinq visites officielles à Alger, signe de l’intérêt croissant des deux pays à renforcer leur coopération.

L’arrivée de Tebboune à Nouakchott représente donc un moment historique, soulignant l’importance accordée par Alger à ses relations avec ses voisins du Maghreb. Cette visite intervient dans un contexte de recomposition régionale, alors que l’Algérie cherche à renforcer le bloc tripartite maghrébin avec la Tunisie et la Libye, tout en espérant convaincre la Mauritanie de rejoindre cette alliance stratégique.

Un succès diplomatique et économique

Cette visite est un succès sur le plan diplomatique mais aussi économique. Les échanges commerciaux entre les deux pays ont connu une progression significative, passant de 300 millions de dollars en 2022 à 414 millions en 2023. L’Algérie est ainsi devenue le premier partenaire commercial africain de la Mauritanie.

Les investissements algériens ont joué un rôle majeur dans le développement des infrastructures mauritaniennes. Parmi les projets notables, la construction d’un poste frontalier de plus de 700 kilomètres reliant la ville de Zouérate à Tindouf en Algérie, facilitant le commerce et les échanges humains entre les deux pays. De plus, l’ouverture d’une succursale de la Banque d’Algérie à Nouakchott va permettre de renforcer les flux financiers et faciliter les transactions entre les deux économies.

Un discours marquant pour l’avenir de l’éducation africaine

Lors de la Conférence continentale sur l’éducation, Abdelmadjid Tebboune a prononcé un discours salué par ses homologues africains. Il a mis en avant les efforts de l’Algérie pour promouvoir l’éducation gratuite et obligatoire. Ainsi, cette politique volontariste a amené le taux de scolarisation des enfants de 6 ans atteint à 99,89%. « L’éducation gratuite et obligatoire est garantie par notre Constitution, une expérience qui montre l’ampleur des défis que nous avons relevés depuis notre indépendance », a-t-il déclaré.

Il a également mis en exergue le rôle essentiel des femmes dans le système éducatif algérien. En effet, cette politique permet qu’elles représentent 75,62% des enseignants. « Nous sommes fiers que nos enseignantes, issues des instituts de formation algériens, contribuent de manière significative à l’éducation de nos enfants et à la construction de notre avenir », a-t-il ajouté.

Tebboune a réaffirmé l’engagement de l’Algérie en faveur de la solidarité africaine, rappelant que son pays accueille près de 6 000 étudiants africains dans ses universités et offre 2 000 bourses d’études supérieures chaque année. Il a insisté sur l’importance d’intégrer les nouvelles technologies dans l’enseignement pour construire une Afrique capable de relever les défis du XXIṀ siècle.

Vers un partenariat renforcé

La visite de Tebboune en Mauritanie ouvre la voie à un partenariat renforcé entre les deux pays. Le rapprochement entre Alger et Nouakchott pourrait jouer un rôle crucial dans la stabilité et le développement du Maghreb et de la bande sahélo-saharienne.

En concluant sa visite, le président Tebboune a exprimé sa volonté de voir les relations algéro-mauritaniennes continuer à prospérer, au service des peuples des deux nations et de l’Afrique tout entière.